Hande Erçel'le Başrolde Oynayan Barış Arduç, Film Çekimleri Sırasında Yaşanan Enteresanlığı Anlattı
Hande Erçel'le Başrolde Oynayan Barış Arduç, Film Çekimleri Sırasında Yaşanan Enteresanlığı Anlattı
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
'Rüzgara Bırak' filminde Hande Erçel ile başrolü paylaşan Barış Arduç, bir dergiye hayranlarının dikkatini çekecek açıklamalar yaptı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan ayrıntılara gelin hep birlikte bir göz atalım.
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Televizyon ekranlarının sevilen iki oyuncusu Hande Erçel ve Barış Arduç'un romantizm ve komedi türündeki 'Rüzgara Bırak' filminde başrolde oynayacağını daha önce sizlere duyurmuştuk.
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Yine bilmeyenler için ufak bir hatırlatma yapalım; Barış Arduç bu filmde 'Ege Yazıcı', Hande Erçel ise 'Aslı Mansoy' karakterine hayat verecek. İkilinin partner olduğu film bu yaz Çeşme'de sete çıkacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu, şu günlerde Çeşme'de hem çalışıyor hem de tatil yapıyor. Kendisi Lofficiel Arabia dergisine film hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Barış Arduç yaptığı açıklamada,
Arduç'un sözleri bunlarla da bitmedi sayın okuyucular. Haberden öğreniyoruz ki kendisi şu aralar 4-5 yıldır üzerine çalıştığı animasyon filminin hazırlıklarını bitirmek üzere. Üstelik bu film 2026 yılında izleyiciyle buluşacak.
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'Rüzgara Bırak' filminin Netflix'te yayınlanması planlanıyor. Bizi hem romantik hem de komik bir film bekliyor desek yeridir. Siz ikilinin yeni filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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