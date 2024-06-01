Romantik Bir Filmin Başrollerinde Oynayan Hande Erçel ile Barış Arduç'un Karakterleri Belli Oldu
Romantik Bir Filmin Başrollerinde Oynayan Hande Erçel ile Barış Arduç'un Karakterleri Belli Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Barış Arduç ile Hande Erçel, yeni bir romantik filmde başrolü paylaşıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncuların karakterleri belli oldu. Detaylar içerikte!
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Türk televizyon ve sinemasının en popüler oyuncularından olan Barış Arduç ve Hande Erçel, yepyeni bir filmle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. O3 Medya’nın yapımını üstlendiği 'Bir Başka Aşk' filminin provaları başladı.
Filmin senaryosunu Netflix'in en beğenilen yapımlarından biri olan 'Merve Kült'ün yazarı Ceylan Naz kaleme alırken yönetmenliğini ise Engin Erden yapacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre romantik türdeki filmde Arduç ile Erçel'in oynayacağı karakterler belli oldu. Temmuz ayında çekimleri Çeşme'de başlayacak dizide Barış Arduç, 'Ege Yazıcı' karakterini oynayacak.
'Sen Çal Kapımı' ve 'Bambaşka Biri' dizilerinin yıldızı Hande Erçel ise 'Aslı Mansoy' karakterine hayat verecek.
'Bir Başka Aşk' aileleri ortak iş yapan ve çocukluk yıllarında tanışan Ege ile Aslı'nın yıllar sonra yeniden buluşmasını ekranlara taşıyacak. Filmde ailesinin servetine sırt dönen Ege ile aile şirketinin akıbeti için savaşan Aslı'nın arasındaki romantik ilişkiyi izleyeceğiz.
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