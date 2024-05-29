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Ünlü Oyuncu 90'ların Kült Filmi 'Hayalet'in Yeniden Çekilmesine Tepki Gösterdi

Ünlü Oyuncu 90'ların Kült Filmi 'Hayalet'in Yeniden Çekilmesine Tepki Gösterdi

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 11:44

1990'da vizyona giren ve bir klasik haline gelen Ghost (Hayalet) filminin başrolü Demi Moore, filmin yeniden uyarlanması hakkında bir açıklama yaptı. Detaylar içerikte!

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Patrick Swayze, Demi Moore ve Whoopi Goldberg'ün başrollerde oynadığı ve Jerry Zucker tarafından yönetilen Ghost (Hayalet) filmi, vizyona girdiği andan itibaren herkesin beğenisini toplamış ve 1990 yılının en çok hasılat yapan filmi olmuştu.

Patrick Swayze, Demi Moore ve Whoopi Goldberg'ün başrollerde oynadığı ve Jerry Zucker tarafından yönetilen Ghost (Hayalet) filmi, vizyona girdiği andan itibaren herkesin beğenisini toplamış ve 1990 yılının en çok hasılat yapan filmi olmuştu.

Bir klasik haline gelen romantik, fantastik ve drama türündeki Ghost, soygun girişimi sırasında trajik bir şekilde öldürülen bankacı Sam'in, kız arkadaşı Molly'yle yeniden bir araya gelme çabalarını ekranlara yansıtıyordu.

Bir klasik haline gelen romantik, fantastik ve drama türündeki Ghost, soygun girişimi sırasında trajik bir şekilde öldürülen bankacı Sam'in, kız arkadaşı Molly'yle yeniden bir araya gelme çabalarını ekranlara yansıtıyordu.

Ayrıca film, En İyi Film, En İyi Kurgu, En İyi Müzik, En İyi Orijinal Film Müziği, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Senaryo dahil olmak üzere 5 dalda Oscar'a aday gösterilmişti. Whoopi Goldberg'e ve senarist Bruce Joel Rubin'e ise Akademi Ödülü kazandırmıştı.

Ayrıca film, En İyi Film, En İyi Kurgu, En İyi Müzik, En İyi Orijinal Film Müziği, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Senaryo dahil olmak üzere 5 dalda Oscar'a aday gösterilmişti. Whoopi Goldberg'e ve senarist Bruce Joel Rubin'e ise Akademi Ödülü kazandırmıştı.

Şimdilerde bu kült filmin yeniden uyarlanması söz konusu. Vanity Fair ile konuşan oyuncu ve film yapımcısı Channing Tatum, yapım şirketi Free Association'ın Ghost'un haklarına sahip olduğunu ve filmin ellerinde "biraz değişeceğini" söylemişti.

Şimdilerde bu kült filmin yeniden uyarlanması söz konusu. Vanity Fair ile konuşan oyuncu ve film yapımcısı Channing Tatum, yapım şirketi Free Association'ın Ghost'un haklarına sahip olduğunu ve filmin ellerinde "biraz değişeceğini" söylemişti.

Sinema eleştirmenlerine göre Channing Tatum'ın 2009'da hayatını kaybeden Patrick Swayze'nin yerini doldurması oldukça zor. Zira bu yeni yapım orijinalin mirasını onurlandırırken izini de sürmek zorunda. Klasik ve çok sevilen bir filmin arkasından yeniden bir uyarlama yapmak kolay olmayabilir.

Sinema eleştirmenlerine göre Channing Tatum'ın 2009'da hayatını kaybeden Patrick Swayze'nin yerini doldurması oldukça zor. Zira bu yeni yapım orijinalin mirasını onurlandırırken izini de sürmek zorunda. Klasik ve çok sevilen bir filmin arkasından yeniden bir uyarlama yapmak kolay olmayabilir.
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Filmde Molly karakterini canlandıran Demi Moore ise yeniden uyarlanacak olan Ghost için pek memnun değil. Independent'ın aktardığı habere göre ünlü oyuncu yaptığı bir röportajda,

Filmde Molly karakterini canlandıran Demi Moore ise yeniden uyarlanacak olan Ghost için pek memnun değil. Independent'ın aktardığı habere göre ünlü oyuncu yaptığı bir röportajda,

'Sinemada her hikaye anlatılır. Ama bazı filmlere dokunmamak, onları serbest bırakmak lazım. Bir filmin yeniden yorumlanmasında ortaya harika sürprizler çıkabilir ama en iyisi dokunmamak' sözlerini dile getirdi.

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Citizen Cane

Channing Tatum yeni Patrick Swayze olacak ha ne bu günün fıkrası mı? Adam A kalite oyuncu bile değil 2.sınıf filmlerin 2.sınıf oyuncusu bir işi de mahvetmeyi... Devamını Gör

Zafer Yurt

daha geçen hafta izledim bu filmden çok keyif alıyorum