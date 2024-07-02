Başrolünde Gülsim Ali ile Görkem Sevindik'in Oynadığı Film Makedonya'da Sete Çıktı
Başrolünde Gülsim Ali ile Görkem Sevindik'in Oynadığı Film Makedonya'da Sete Çıktı
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
Gülsim Ali İlhan, Görkem Sevindik ve Emir Benderlioğlu'nun başrolde oynadığı 'Geçmişin Kokusu' filminin detayları belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise setten ilk kareler gelmeye başladı. Detaylar içerikte!
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“Gelecek bazen geçmişte saklıdır” sloganıyla ekranlara gelmeye hazırlanan 'Geçmişin Kokusu' filminin detayları belli olmaya başladı.
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Tarihi drama türündeki film, Yugoslavya'nın dağıldığı sırada Makedonya'da geçen imkansız bir aşk öyküsünü konu alıyor. Filmin başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Görkem Sevindik ve Emir Benderlioğlu yer alıyor.
'Gönül Dağı' ve 'Al Sancak' dizilerindeki başrol oyunculuğuyla tanınan Gülsim Ali bu filmde "Elina" karakterine hayat veriyor.
'Söz', 'Kahraman Babam' ve 'Ateş Kuşları' dizileri ile adından çok söz ettiren Görkem Sevindik'i ise "Salih" rolünde izleyeceğiz.
Son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Arka Sokaklar', 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' ve 'Teşkilat' gibi pek çok popüler yapımda oynayan Emir Benderlioğlu bu filmde "Murat" rolünü canlandırıyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 'Geçmişin Kokusu' filminin çekimleri Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te başladı. Bakalım bizi nasıl bir hikaye bekliyor? Hep birlikte göreceğiz.
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