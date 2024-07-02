Başrolünde Gülsim Ali ile Görkem Sevindik'in Oynadığı Film Makedonya'da Sete Çıktı

Gülsim Ali İlhan, Görkem Sevindik ve Emir Benderlioğlu'nun başrolde oynadığı 'Geçmişin Kokusu' filminin detayları belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise setten ilk kareler gelmeye başladı. Detaylar içerikte!