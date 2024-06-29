Tam 12 Yıl Oldu! 'Adını Feriha Koydum' Dizisinde Feriha'yı Kim Öldürdü?

Türk televizyon tarihinin en popüler dizisi 'Adını Feriha Koydum', bundan tam 12 yıl önce final sahnesiyle ekranlara geldi. Finalde Feriha'nın ölmesi dizinin hayranlarını şoke etti. Feriha'yı kimin öldürdüğü çok konuşuldu. Peki Feriha'yı kim öldürdü? Sorunun cevabını merak ediyorsanız sizi bu içeriğe alalım.