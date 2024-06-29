Tam 12 Yıl Oldu! 'Adını Feriha Koydum' Dizisinde Feriha'yı Kim Öldürdü?
Tam 12 Yıl Oldu! 'Adını Feriha Koydum' Dizisinde Feriha'yı Kim Öldürdü?
Türk televizyon tarihinin en popüler dizisi 'Adını Feriha Koydum', bundan tam 12 yıl önce final sahnesiyle ekranlara geldi. Finalde Feriha'nın ölmesi dizinin hayranlarını şoke etti. Feriha'yı kimin öldürdüğü çok konuşuldu. Peki Feriha'yı kim öldürdü? Sorunun cevabını merak ediyorsanız sizi bu içeriğe alalım.
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2011-2012 yılları arasında Show TV'de yayınlanan ve başrollerinde Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy ve Vahide Perçin'in oynadığı 'Adını Feriha Koydum' dizisi Türk televizyon tarihinin en ses getiren dizileri arasındaydı.
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Dizi, İstanbul'un zengin ve fakir kesimleri arasındaki sınıf ayrımını gözler önüne sermiş; fakir bir aileden gelen Feriha ile zengin bir ailenin çocuğu olan Emir Sarrafoğlu'nun yaşadığı romantik ama yalanlarla dolu ilişkisini ekranlara taşımıştı.
Dram ve romantizmin harmanlandığı dizinin hikayesi izleyenler tarafından son ana kadar çok beğenilmişti. Fakat 29 Haziran 2012 tarihinde yani bundan tam 12 yıl önce ekranlara gelen final sahnesi, hayranların ve daha sonrasında izleyenlerin kafasını karıştırmıştı.
Peki finalde neler yaşandı? 'Adını Feriha Koydum'un finalinde Feriha ve Emir nihayet evlenir ancak düğün günü Feriha gizemli ve trajik bir şekilde vurulur. Feriha'nın vurulma anı dizinin en dramatik anlarından biridir. Zira izleyenlerde derin bir şok ve şaşkınlık yaratır.
Dizinin en başından beri mutlu olduğu an sayısı bir elin parmağını geçmeyen Feriha, biricik aşkı Emir'in kollarında ölür. Feriha'nın ölümünün ardından izleyiciler onu kimin öldürdüğünü bir türlü anlayamaz. Bu durum dizinin hayranları arasında birbirinden farklı spekülasyonlara yol açar.
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Tabii bu söylentilerin sonu gerçeğin ortaya çıkmasıyla son bulur. Feriha'yı hastaneden kaçan eski nişanlısı Halil vurmuştur. Anlayacağınız dizi boyunca fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan Feriha, bir kadın cinayetinin kurbanı olmuştur.
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