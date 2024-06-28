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İlk Film Çok Eleştirilmişti: 'Barda 2' Filminin Başrol Kadın Oyuncusu Belli Oldu

İlk Film Çok Eleştirilmişti: 'Barda 2' Filminin Başrol Kadın Oyuncusu Belli Oldu

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
28.06.2024 - 12:51

2007 yapımı 'Barda'nın ikinci filminin hazırlıklarına başlandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 'Barda 2'nin başrol kadın oyuncusu belli oldu. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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Başrollerinde Nejat İşler, Hakan Boyav, Serdar Orçin, Erdal Beşikçioğlu, Volga Sorgu ve Eray Özbal'ın olduğu 'Barda' filmi filmi 2007 yılında vizyona girmiş ve girdiği ilk günden beri eleştirilerin odağı olmuştu.

Başrollerinde Nejat İşler, Hakan Boyav, Serdar Orçin, Erdal Beşikçioğlu, Volga Sorgu ve Eray Özbal'ın olduğu 'Barda' filmi filmi 2007 yılında vizyona girmiş ve girdiği ilk günden beri eleştirilerin odağı olmuştu.

Film, arkadaşlarının barına giden bir grup gencin, beş yabancı tarafından rehin alındıktan sonra sabaha kadar işkence ve tecavüze maruz kalmasını ekranlara taşımıştı.

Film, arkadaşlarının barına giden bir grup gencin, beş yabancı tarafından rehin alındıktan sonra sabaha kadar işkence ve tecavüze maruz kalmasını ekranlara taşımıştı.

Geçtiğimiz aylarda 'Barda' filminin devamının geleceğini, ilk filmdeki oyuncuların bu filmde de yer alacağını ve 29 Kasım 2024 tarihinde vizyona gireceğini duyurmuştuk.

Geçtiğimiz aylarda 'Barda' filminin devamının geleceğini, ilk filmdeki oyuncuların bu filmde de yer alacağını ve 29 Kasım 2024 tarihinde vizyona gireceğini duyurmuştuk.

Ayrıntıları bu içeriğimizden öğrenebilirsiniz:

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hande Türkel'in yönetmen koltuğunda oturacağı filmin başrol kadın oyuncusu belli oldu. İzleyiciler tarafından merakla beklenen 'Barda 2' filminde Melisa Berberoğlu rol alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hande Türkel'in yönetmen koltuğunda oturacağı filmin başrol kadın oyuncusu belli oldu. İzleyiciler tarafından merakla beklenen 'Barda 2' filminde Melisa Berberoğlu rol alacak.

Melisa Berberoğlu en son 'Yeşilçam' ve 'Üç Kız Kardeş' dizilerindeki rolleriyle dikkat çekmişti. Siz Melisa Berberoğlu'nun 'Barda 2'nin kadrosuna dahil olmasına ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...

Melisa Berberoğlu en son 'Yeşilçam' ve 'Üç Kız Kardeş' dizilerindeki rolleriyle dikkat çekmişti. Siz Melisa Berberoğlu'nun 'Barda 2'nin kadrosuna dahil olmasına ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...

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