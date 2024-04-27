Türk Sinemasının En Sert Filmi 'Barda'nın Devam Filminin Geleceği Duyuruldu!
Türk Sinemasının En Sert Filmi 'Barda'nın Devam Filminin Geleceği Duyuruldu!
Türk sinemasının en sert yapımlarından biri olarak gösterilen 'Barda' filminin 17 yıl sonra ikincisiyle ekranlara geleceği duyuruldu. Detaylar içerikte!
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Serdar Akar'ın yazıp yönettiği ve başrollerinde Nejat İşler, Hakan Boyav, Serdar Orçin, Erdal Beşikçioğlu, Volga Sorgu ve Eray Özbal'ın olduğu 'Barda' filmi 2007 yılında vizyona girmiş ve sert sahneleriyle izleyenlerin büyük tepkisini toplamıştı.
1997 yılında Ankara Gaziosmanpaşa'da yaşanmış gerçek bir olaydan esinlenerek çekilen film, 26. İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde, bugüne kadar yapılmış en sert Türk filmi olarak nitelendirilmişti.
Film, arkadaşlarının barına giden bir grup gencin, beş yabancı tarafından rehin alınıp sabaha kadar işkence ve tecavüze maruz kalmasını konu almıştı.
Box Office Türkiye'nin haberine göre Türk sinemasının gerilim türündeki çarpıcı örneklerinden biri olan 'Barda' filminin ikincisinin çekimi için hazırlıklar başladı.
Hande Türkel'in yönetmen koltuğunda oturacağı filmde Nejat İşler, Hakan Boyav, Serdar Orçin, Erdal Beşikçioğlu ve Volga Sorgu tekrar yer alacak. 17 yıl sonra beyazperdeye dönen filmin ikincisi 29 Kasım 2024 tarihinde vizyona girecek.
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Peki sz 'Barda' filmini izlemiş miydiniz? İkincisinin çekilmesine ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun!
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