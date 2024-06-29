Berrak Tüzünataç Yeni Dizisinde Bir Genelev Patroniçesini Canlandıracak
Berrak Tüzünataç Yeni Dizisinde Bir Genelev Patroniçesini Canlandıracak
Kaynak: https://www.posta.com.tr/yazarlar/ugu...
1950'li yıllarda Türk dış politikasının belinde soğuk rüzgarlar estiren ünlü genelev patroniçesi Lüks Nermin'in hayatı dizi olacak. Posta'dan Uğur Alkapar'ın haberine göre hayatını ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç canlandıracak. Detaylar içerikte!
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Sinema dünyasında biyografik yapım furyası hız kesmeden devam ediyor. Tabii bu furyadan Türk sineması ve televizyon dünyası da oldukça etkilendi. 'Müslüm' filminden tutun da 'Bergen'e kadar pek çok ünlünün hayatı beyazperdeye taşındı.
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Şimdilerde bu biyografik yapım furyası sanatçılardan başka alanlarda ünlü isimlere kaydı. Bu isimlerden biri de 1950'li yıllarda Türk dış politikasında bir krize -daha doğrusu soğukluğa- neden olan dönemin en ünlü genelevi patroniçesi Lüks Nermin.
Lüks Nermin de kim diye soracak olursanız hemen size kısa bir bilgi verelim; kendisi 1950'li yıllarda Beyoğlu'nda bir genelev işletiyordu ve müşterileri yabancı diplomatlardan ve askerlerden oluşuyordu.
Posta gazetesinden Uğur Alkapar'ın haberine göre Lüks Nermin'in hayatı dizi olacak ve ünlü genelev patroniçesini Berrak Tüzünataç canlandıracak. Ünlü oyuncu başrolde olmanın yanı sıra ortak yapımcı olarak görev alacak. Dizi dijital bir platformda ekranlara gelecek.
Berrak Tüzünataç en son 'Dilemma' filmiyle ekranlara gelmişti. Peki siz onun genelev patroniçesi rolünü üstlenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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