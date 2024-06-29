Dış Politikada 'Soğukluğa' Sebep Olan Genelev Patroniçesi Lüks Nermin'in Aşk Yuvası
Dış Politikada 'Soğukluğa' Sebep Olan Genelev Patroniçesi Lüks Nermin'in Aşk Yuvası
'Lüks Nermin' özellikle 1950'li yıllarda gece hayatının sahibesiydi. İstanbul'un seçkin insanlarına lüks hizmet sunan Nermin, yasa dışı faaliyetleri olduğu halde bağlantıları sayesinde hizmetlerini sürdürüyordu. Ta ki uluslararası bir soruna sebep olana dek...
Lüks Nermin, yurt dışından gelen bir misafirinin bel soğukluğu kapmasına sebep olmuştu!
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Lüks Nermin, İstanbul'un 1950 ve 1960'lı yıllardaki gece hayatının parlak simalarından biriydi.
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Mekanı, Fransız Kültür Merkezi'nin hemen arkasında, Zambak Sokağı'ndaki 21 numaralı binada konumlanmıştı.
Ziyaretçiler, meşin koltukların ve kırmızı kadifelerin süslediği giriş salonunda zarif elbiseler içindeki hanımlar tarafından karşılanırdı.
Baskın riski olan mekanlar arasında olmasına rağmen Lüks Nermin’in evi neredeyse dokunulmazdı.
Lüks Nermin'in şöhreti, Demokrat Parti döneminde doruğa ulaştı.
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Sukarno, Lüks Nermin tarafından gönderilen kadından oldukça memnun kaldı ancak Sukarno'nun ülkesine dönüşünün ardından bel soğukluğu kaptığı ortaya çıkınca diplomatik bir kriz patlak verdi.
Bu olayın ardından Lüks Nermin'e gözdağı vermek amacıyla mekana bir baskın düzenlendi.
Baskında yabancı para bulunduğu için Lüks Nermin, Türk Parasını Koruma Kanunu'na aykırı hareketten ve fuhuştan hapse mahkum edildi.
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