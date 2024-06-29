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Dış Politikada 'Soğukluğa' Sebep Olan Genelev Patroniçesi Lüks Nermin'in Aşk Yuvası

Dış Politikada 'Soğukluğa' Sebep Olan Genelev Patroniçesi Lüks Nermin'in Aşk Yuvası

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.06.2024 - 13:51

'Lüks Nermin' özellikle 1950'li yıllarda gece hayatının sahibesiydi. İstanbul'un seçkin insanlarına lüks hizmet sunan Nermin, yasa dışı faaliyetleri olduğu halde bağlantıları sayesinde hizmetlerini sürdürüyordu. Ta ki uluslararası bir soruna sebep olana dek...

Lüks Nermin, yurt dışından gelen bir misafirinin bel soğukluğu kapmasına sebep olmuştu!

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Lüks Nermin, İstanbul'un 1950 ve 1960'lı yıllardaki gece hayatının parlak simalarından biriydi.

Lüks Nermin, İstanbul'un 1950 ve 1960'lı yıllardaki gece hayatının parlak simalarından biriydi.

Asıl adı Şaziye Zeren Topçu olan bu ünlü genelev patroniçesi, şehrin seçkin ve elit müşterilerine ev sahipliği yaptı.

Mekanı, Fransız Kültür Merkezi'nin hemen arkasında, Zambak Sokağı'ndaki 21 numaralı binada konumlanmıştı.

Mekanı, Fransız Kültür Merkezi'nin hemen arkasında, Zambak Sokağı'ndaki 21 numaralı binada konumlanmıştı.

Avrupa'nın en prestijli mekanlarından farksız bir konfor ve hizmet kalitesiyle tanınıyordu.

Ziyaretçiler, meşin koltukların ve kırmızı kadifelerin süslediği giriş salonunda zarif elbiseler içindeki hanımlar tarafından karşılanırdı.

Ziyaretçiler, meşin koltukların ve kırmızı kadifelerin süslediği giriş salonunda zarif elbiseler içindeki hanımlar tarafından karşılanırdı.

Bu hanımlar, gümüş tepsilerde hatır kahvesi ve çifte kavrulmuş lokumla konuklarına eşsiz bir ağırlama sunardı. Fiyatları oldukça yüksek olsa da burada geçirilen zamanın her kuruşuna değdiği konuklar tarafından bilinirdi.

Baskın riski olan mekanlar arasında olmasına rağmen Lüks Nermin’in evi neredeyse dokunulmazdı.

Baskın riski olan mekanlar arasında olmasına rağmen Lüks Nermin’in evi neredeyse dokunulmazdı.

Polis genellikle bu mekana baskın yapmaktan kaçınır, hatta bazı magazin köşelerinde Lüks Nermin'in üst düzey diplomatlar ve yabancı misafirlere hizmet verdiği iddia edilirdi.

Lüks Nermin'in şöhreti, Demokrat Parti döneminde doruğa ulaştı.

Lüks Nermin'in şöhreti, Demokrat Parti döneminde doruğa ulaştı.

1959'da İstanbul'u ziyaret eden Endonezya Devlet Başkanı Sukarno'nun eğlencesini organize etmesi için Lüks Nermin görevlendirildi.

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Sukarno, Lüks Nermin tarafından gönderilen kadından oldukça memnun kaldı ancak Sukarno'nun ülkesine dönüşünün ardından bel soğukluğu kaptığı ortaya çıkınca diplomatik bir kriz patlak verdi.

Sukarno, Lüks Nermin tarafından gönderilen kadından oldukça memnun kaldı ancak Sukarno'nun ülkesine dönüşünün ardından bel soğukluğu kaptığı ortaya çıkınca diplomatik bir kriz patlak verdi.

Bu olayın ardından Lüks Nermin'e gözdağı vermek amacıyla mekana bir baskın düzenlendi.

Bu olayın ardından Lüks Nermin'e gözdağı vermek amacıyla mekana bir baskın düzenlendi.

Baskında yabancı para bulunduğu için Lüks Nermin, Türk Parasını Koruma Kanunu'na aykırı hareketten ve fuhuştan hapse mahkum edildi.

Baskında yabancı para bulunduğu için Lüks Nermin, Türk Parasını Koruma Kanunu'na aykırı hareketten ve fuhuştan hapse mahkum edildi.

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