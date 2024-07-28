"Kaynanamla İlişki Yaşıyorum" Diyen Adamın Sorduğu Soru Esra Ezmeci'yi Çileden Çıkardı!
"Kaynanamla İlişki Yaşıyorum" Diyen Adamın Sorduğu Soru Esra Ezmeci'yi Çileden Çıkardı!
Uzman psikolog Esra Ezmeci zaman zaman Instagram hesabından takipçilerinin sorduğu soruları yanıtlıyor. Bu kez kendisine gelen bir soru ünlü psikologu fena kızdırdı!
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Yaptığı TV programlarıyla adından söz ettiren uzman psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.
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Takipçilerinden sık sık kendisine soru sorulmasını isteyen Ezmeci, gelen sorulara yanıt vererek paylaşım yapıyor.
Ağızları açık bırakan sorular alan Ezmeci, bu kez kendisi de öfkelendi!
Kayınvalidesiyle iki yıldır ilişki yaşadığını ve kayınvalidesinin kendisini sürekli istediğini soran takipçisi "Bu normal mi?" diye sordu.
Bunun üzerine Ezmeci şu yanıtı verdi:
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