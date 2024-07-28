Yakışır Doğrusu: Rami Narin Kara Dut Dizisinde Şerbo'nun Çimen'i Selin Türkmen'e Partner Olacak!

ATV'nin iddialı yeni sezon dizileri arasında yer alan Kara Dut dizisinin kadrosu neredeyse tamamen şekillendi. Geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen'in dahil olduğu dizide bu kez de güzel oyuncuya partner geldi.

Kaynak: Birsen Altuntaş