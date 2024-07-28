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Yakışır Doğrusu: Rami Narin Kara Dut Dizisinde Şerbo'nun Çimen'i Selin Türkmen'e Partner Olacak!

Yakışır Doğrusu: Rami Narin Kara Dut Dizisinde Şerbo'nun Çimen'i Selin Türkmen'e Partner Olacak!

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 21:45

ATV'nin iddialı yeni sezon dizileri arasında yer alan Kara Dut dizisinin kadrosu neredeyse tamamen şekillendi. Geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen'in dahil olduğu dizide bu kez de güzel oyuncuya partner geldi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/r...
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Başrolünde İrem Helvacıoğlu'nun rol alacağı Kara Dut dizisinde Aslı karakteri için geçtiğimiz günlerde Selin Türkmen ile anlaşılmıştı.

Başrolünde İrem Helvacıoğlu'nun rol alacağı Kara Dut dizisinde Aslı karakteri için geçtiğimiz günlerde Selin Türkmen ile anlaşılmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nden sezon sonunda ayrılan güzel oyuncunun bir süre ekranlardan uzak olması beklenirken doğrudan yeni diziye başlaması hayranlarını şaşırtmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nden sezon sonunda ayrılan güzel oyuncunun bir süre ekranlardan uzak olması beklenirken doğrudan yeni diziye başlaması hayranlarını şaşırtmıştı.

İrem Helvacıoğlu, Engin Şenkan, Burak Dakak, Aslı İnandık, Onur Gürçay, Ebrar Karaban, Naz Elmas gibi oyuncuların rol alacağı dizide Selin Türkmen'e partner olarak Rami Narin geldi!

İrem Helvacıoğlu, Engin Şenkan, Burak Dakak, Aslı İnandık, Onur Gürçay, Ebrar Karaban, Naz Elmas gibi oyuncuların rol alacağı dizide Selin Türkmen'e partner olarak Rami Narin geldi!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yakışıklı oyuncu Aslı karakterinin erkek arkadaşını canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yakışıklı oyuncu Aslı karakterinin erkek arkadaşını canlandıracak.

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