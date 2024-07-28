Nagihan Karadere Yaptığı Paylaşımla "Survivor 2025'e mi Katılıyor?" Diye Düşündürdü!
Nagihan Karadere Yaptığı Paylaşımla "Survivor 2025'e mi Katılıyor?" Diye Düşündürdü!
Survivor denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Nagihan Karadere, geçtiğimiz sezondan istediği verimi alamamıştı. Milli atlet yaptığı paylaşımla 'Acaba tekrar mı katılacak?' diye düşündürdü.
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Bir All Star sezonunu daha geride bıraktığımız Survivor'da, SMS oylamasının olmaması sebebiyle pek çok tartışma yaşanmıştı.
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SMS'in kaldırılmasını en çok isteyen isim olan Nagihan da hem pek çok tartışmaya karışmış hem de sakatlığı sebebiyle istediği verimi alamamıştı.
Survivor'a bir daha katılıp katılmayacağı sorularına hiçbir zaten olumsuz yanıt vermeyen Nagihan, bu kez de yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.
Yakında yeni projeler yolda diyen Karadere, Survivor 2025 için adı geçen isimlerden biri olduğundan akıllara hemen bu ihtimal geldi!
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