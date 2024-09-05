Kara Para Davasının İkinci Gününde Beyazları Çeken Dilan Polat Gözyaşları İçinde Salonu Terk Etti!
Kara Para Davasının İkinci Gününde Beyazları Çeken Dilan Polat Gözyaşları İçinde Salonu Terk Etti!
Kara para aklamayla suçlanan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasının ikinci gününde de gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Emrullah Erdinç, bu sefer beyazları çeken Dilan Polat'ın duruşma salonunu ağlayarak terk ettiği paylaştı.
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4 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti dün ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.
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Tutuklu yargılanan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün haklarındaki iddiaların hiçbirini kabul etmeyerek yaptıkları savunmalarla dikkat çekmişti.
19 Ağustos'ta tahliye edilen Dilan Polat, kendisinden birkaç ay önce serbest kalan ablası Sıla Doğu'yla birlikte siyah takımlarıyla mahkeme salonunda hazır bulunmuştu.
Önceki gün mahkeme koridorlarında siyahlı halleriyle öne çıkan abla-kardeş duruşmanın ikinci gününde beyazlar içerisindeydi.
Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat'ın Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile katıldığı duruşmada Dilan Polat, kocasına moral verebilmek için elinden geleni yaptı.
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'@magazinperdesi' hesabı tarafından yapılan paylaşımda görülen Dilan ve Sıla kardeşlerin son hallerini bırakalım buraya:
Dün olduğu gibi bugün de duruşma salonunda hazır bulunan Gazeteci Emrullah Erdinç X (Twitter) hesabından tüm yaşananları aktardı. Erdinç ilk paylaşımında " Duruşma avukatların savunmasıyla başladı. O sırada Dilan Polat karşısındaki ekranda olan eşi Engin Polat'a görünmek için sürekli el salladı. Ancak Engin Polat henüz kendisini görmedi ve bir tepki vermedi. Dilan Polat'ın gerginliği hareketlerine yansıyor, devamlı bacaklarını titretiyor." ifadelerini kullandı.
Kamera karşısındaki eşine ısrarla el sallayan Dilan Polat'ın hallerini aktarırken "Şu an hepsi birbirine kalp işareti yapıyor." bilgisini de verdi.
Ayrıca Dilan Polat'ın gözyaşları içinde duruşma salonunu terk ettiği de aktarıldı.
"@blogyagmuru" ise bu zamana kadar yüzünü henüz göremediğimiz Engin Polat hakkındaki bir detayı aktardı. Engin'in saçlarının epey beyazladığı ve tıpkı Dilan gibi çok kilo verdiği belirtildi.
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