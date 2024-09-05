Kara Para Davasının İkinci Gününde Beyazları Çeken Dilan Polat Gözyaşları İçinde Salonu Terk Etti!

Kara para aklamayla suçlanan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasının ikinci gününde de gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Emrullah Erdinç, bu sefer beyazları çeken Dilan Polat'ın duruşma salonunu ağlayarak terk ettiği paylaştı.