Saçlar Beyaz Engin Bitik: Engin Polat'ın Mahkeme Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Saçlar Beyaz Engin Bitik: Engin Polat'ın Mahkeme Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Bugün tahliye kararı çıkan Engin Polat'tan ilk görüntü geldi!
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Geçtiğimiz saatte tahliye olan Engin Polat hakkındaki mahkeme kararı gündeme bomba gibi oturmuş, sosyal medya kullanıcıları duruma tepki göstermişti.
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Ardından Dilan Polat sosyal medyaya dönerek hem takipçi sayısını katlamış hem de şarkı söylediği anlarla resmen nispet yapmıştı!
Çorlu Kapalı Cezaevinden tahliye olacak Engin Polat'dan da ilk görüntüler geldi!
Mahkeme görüntüleri ortaya çıkan Polat beyaz saçları ve bitkin haliyle dikkat çekti.
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