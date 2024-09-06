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Saçlar Beyaz Engin Bitik: Engin Polat'ın Mahkeme Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Saçlar Beyaz Engin Bitik: Engin Polat'ın Mahkeme Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 14:57 Son Güncelleme: 06.09.2024 - 15:36

Bugün tahliye kararı çıkan Engin Polat'tan ilk görüntü geldi!

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Geçtiğimiz saatte tahliye olan Engin Polat hakkındaki mahkeme kararı gündeme bomba gibi oturmuş, sosyal medya kullanıcıları duruma tepki göstermişti.

Geçtiğimiz saatte tahliye olan Engin Polat hakkındaki mahkeme kararı gündeme bomba gibi oturmuş, sosyal medya kullanıcıları duruma tepki göstermişti.

Tahliye kararının detaylar için👇

Ardından Dilan Polat sosyal medyaya dönerek hem takipçi sayısını katlamış hem de şarkı söylediği anlarla resmen nispet yapmıştı!

Ardından Dilan Polat sosyal medyaya dönerek hem takipçi sayısını katlamış hem de şarkı söylediği anlarla resmen nispet yapmıştı!

Detaylar için 👇

Çorlu Kapalı Cezaevinden tahliye olacak Engin Polat'dan da ilk görüntüler geldi!

Çorlu Kapalı Cezaevinden tahliye olacak Engin Polat'dan da ilk görüntüler geldi!

Mahkeme görüntüleri ortaya çıkan Polat beyaz saçları ve bitkin haliyle dikkat çekti.

Mahkeme görüntüleri ortaya çıkan Polat beyaz saçları ve bitkin haliyle dikkat çekti.

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