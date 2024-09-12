2024 MTV Video Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu: Gelin Kazananlara Birlikte Bakalım!
2024 MTV Video Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu: Gelin Kazananlara Birlikte Bakalım!
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2024 MTV Video Müzik Ödülleri, dün gece düzenlenen etkileyici bir törenle sahiplerini buldu. Müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği bu prestijli geceye damga vuran isim toplamda 7 ödül kazanan Taylor Swift oldu.
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Megan Thee Stallion'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede, müzik dünyasının dev isimleri sahne aldı. LL Cool J, Eminem, Shawn Mendes, Katy Perry, Benson Boone, Anitta, Karol G, Camila Cabello, Halsey ve Sabrina Carpenter gibi ünlü sanatçılar, performanslarıyla geceye damgasını vurdu.
Göz kamaştırıcı performanslar ve unutulmaz anlarla dolu gecede, MTV Video Müzik Ödülleri'nin kazananlarına gelin birlikte bakalım 👇
Yılın Şarkısı: Sabrina Carpenter "Espresso"
Geceye damgasını vuran isim 7 ödül kazanarak Taylor Swift oldu.
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En İyi Hip-Hop Müzik Klibi: Eminem- "Houdini"
Yılın En İyi Yeni Şarkıcısı: Chappel Roan
En İkonik VMA Performansı: Katy Perry- "Roar"
En İyi Koreografi: Dua Lipa- "Houdini"
En İyi R&B Müzik Klibi: SZA- "Snooze"
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En İyi Sanat Yönetmeni (Klip): Megan Thee Stallion- "BOA"
En İyi K-pop: Lisa- "Rockstar"
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