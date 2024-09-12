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2024 MTV Video Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu: Gelin Kazananlara Birlikte Bakalım!

2024 MTV Video Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu: Gelin Kazananlara Birlikte Bakalım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 11:58

Yıldızlar, müzik dünyasının en önemli gecelerinden birini kutlamak için New York'ta buluştu! UBS Arena'da gerçekleşen 2024 MTV Video Müzik Ödülleri, aynı zamanda etkinliğin 40. yıldönümünü de coşkuyla kutladı. Peki birbirinden ünlü isimler hangi ödüllere aday gösterildi? 

Gelin birlikte bakalım👇

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2024 MTV Video Müzik Ödülleri, dün gece düzenlenen etkileyici bir törenle sahiplerini buldu. Müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği bu prestijli geceye damga vuran isim toplamda 7 ödül kazanan Taylor Swift oldu.

2024 MTV Video Müzik Ödülleri, dün gece düzenlenen etkileyici bir törenle sahiplerini buldu. Müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği bu prestijli geceye damga vuran isim toplamda 7 ödül kazanan Taylor Swift oldu.

Megan Thee Stallion'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede, müzik dünyasının dev isimleri sahne aldı. LL Cool J, Eminem, Shawn Mendes, Katy Perry, Benson Boone, Anitta, Karol G, Camila Cabello, Halsey ve Sabrina Carpenter gibi ünlü sanatçılar, performanslarıyla geceye damgasını vurdu.

Megan Thee Stallion'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede, müzik dünyasının dev isimleri sahne aldı. LL Cool J, Eminem, Shawn Mendes, Katy Perry, Benson Boone, Anitta, Karol G, Camila Cabello, Halsey ve Sabrina Carpenter gibi ünlü sanatçılar, performanslarıyla geceye damgasını vurdu.

Göz kamaştırıcı performanslar ve unutulmaz anlarla dolu gecede, MTV Video Müzik Ödülleri'nin kazananlarına gelin birlikte bakalım 👇

Göz kamaştırıcı performanslar ve unutulmaz anlarla dolu gecede, MTV Video Müzik Ödülleri'nin kazananlarına gelin birlikte bakalım 👇

Yılın Şarkısı: Sabrina Carpenter "Espresso"

Yılın Şarkısı: Sabrina Carpenter "Espresso"

Geceye damgasını vuran isim 7 ödül kazanarak Taylor Swift oldu.

Geceye damgasını vuran isim 7 ödül kazanarak Taylor Swift oldu.

Yılın En İyi Klibi: Taylor Swift, Post Malone — 'Fortnight'

Yılın Sanatçısı: Taylor Swift

Yazın En İyi Şarkısı: Taylor Swift, Post Malone — 'Fortnight'

En iyi Düet: Taylor Swift, Post Malone — 'Fortnight'

En İyi Pop Şarkıcı: Taylor Swift

En İyi Yönetmenlik: Taylor Swift, Post Malone — 'Fortnight'

En İyi Düzenleme: Taylor Swift, Post Malone — 'Fortnight'

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En İyi Hip-Hop Müzik Klibi: Eminem- "Houdini"

En İyi Hip-Hop Müzik Klibi: Eminem- "Houdini"

Yılın En İyi Yeni Şarkıcısı: Chappel Roan

Yılın En İyi Yeni Şarkıcısı: Chappel Roan

En İkonik VMA Performansı: Katy Perry- "Roar"

En İkonik VMA Performansı: Katy Perry- "Roar"

En İyi Koreografi: Dua Lipa- "Houdini"

En İyi Koreografi: Dua Lipa- "Houdini"

En İyi R&B Müzik Klibi: SZA- "Snooze"

En İyi R&B Müzik Klibi: SZA- "Snooze"
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En İyi Sanat Yönetmeni (Klip): Megan Thee Stallion- "BOA"

En İyi Sanat Yönetmeni (Klip): Megan Thee Stallion- "BOA"

En İyi K-pop: Lisa- "Rockstar"

En İyi K-pop: Lisa- "Rockstar"

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