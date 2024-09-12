2024 MTV Video Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu: Gelin Kazananlara Birlikte Bakalım!

Yıldızlar, müzik dünyasının en önemli gecelerinden birini kutlamak için New York'ta buluştu! UBS Arena'da gerçekleşen 2024 MTV Video Müzik Ödülleri, aynı zamanda etkinliğin 40. yıldönümünü de coşkuyla kutladı. Peki birbirinden ünlü isimler hangi ödüllere aday gösterildi?

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