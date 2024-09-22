Kaynana Arzu'nun Gözü Yaşlı: Müstakbel Eltiler Hande Erçel ve Nazlı Sabancı, Sima Tarkan'ın Düğününde Buluştu!

Arzu Sabancı'nın gelini Nazlı Sabancı ve gelin adayı Hande Erçel, geçtiğimiz gün Sima Tarkan'ın İtalya'da düzenlenen düğüne katıldı. İki ayrı törende de yer alan müstakbel eltilerin sadece tek karede buluşması dikkatlerden kaçmadı.