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Kaynana Arzu'nun Gözü Yaşlı: Müstakbel Eltiler Hande Erçel ve Nazlı Sabancı, Sima Tarkan'ın Düğününde Buluştu!

Kaynana Arzu'nun Gözü Yaşlı: Müstakbel Eltiler Hande Erçel ve Nazlı Sabancı, Sima Tarkan'ın Düğününde Buluştu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.09.2024 - 14:56

Arzu Sabancı'nın gelini Nazlı Sabancı ve gelin adayı Hande Erçel, geçtiğimiz gün Sima Tarkan'ın İtalya'da düzenlenen düğüne katıldı. İki ayrı törende de yer alan müstakbel eltilerin sadece tek karede buluşması dikkatlerden kaçmadı.

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Oyunculuk performansı yüzünden ülkemizin en tartışmalı ismi olan Hande Erçel ve iki yıldır aşk yaşadığı Hakan Sabancı'nın aşkı tam gaz ediyor.

Oyunculuk performansı yüzünden ülkemizin en tartışmalı ismi olan Hande Erçel ve iki yıldır aşk yaşadığı Hakan Sabancı'nın aşkı tam gaz ediyor.

İlişkisinde oldukça istikrarlı oluşu Sabancı ailesine gelin girme istediğine bağlanan Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın dolu dizgin aşkı devam ederken arada Hacı ve Nazlı Sabancı çifti de gündem oluyor.

İlişkisinde oldukça istikrarlı oluşu Sabancı ailesine gelin girme istediğine bağlanan Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın dolu dizgin aşkı devam ederken arada Hacı ve Nazlı Sabancı çifti de gündem oluyor.

Bir dönem aralarının çok iyi olduğu konuşulan müstakbel eltiler Nazlı ve Hande birlikte gittiği gezilerden pozlar veriyordu.

Bir dönem aralarının çok iyi olduğu konuşulan müstakbel eltiler Nazlı ve Hande birlikte gittiği gezilerden pozlar veriyordu.

Hatta Nazlı Sabancı, hakkında Arzu Sabancı tarafından "istenmeyen gelin" iddiası çıkan Erçel'e tatlı desteklerini göstermişti.

Hatta Nazlı Sabancı, hakkında Arzu Sabancı tarafından "istenmeyen gelin" iddiası çıkan Erçel'e tatlı desteklerini göstermişti.

Ardından beklenmedik bir hamlede bulunan Nazlı gelinin, Hande Erçel'in 10 ay aşk yaşadığı Murat Dalkılıç'ın 'Derine' şarkısıyla paylaşım yapması epey göze batmıştı.

Ardından beklenmedik bir hamlede bulunan Nazlı gelinin, Hande Erçel'in 10 ay aşk yaşadığı Murat Dalkılıç'ın 'Derine' şarkısıyla paylaşım yapması epey göze batmıştı.
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O günden sonra aralarında soğuk rüzgarlar estiği konuşulan iki güzel uzun zamandır yan yana gelmiyordu. Ta ki düne kadar!

O günden sonra aralarında soğuk rüzgarlar estiği konuşulan iki güzel uzun zamandır yan yana gelmiyordu. Ta ki düne kadar!

Hande Erçel, biricik aşkı Hakan Sabancı'yla Sima Tarkan'ın düğününe katıldı.

Hande Erçel, biricik aşkı Hakan Sabancı'yla Sima Tarkan'ın düğününe katıldı.

Nazlı Sabancı da eşi Hacı Sabancı'yla birlikte İtalya'daki aynı düğünde boy gösterdi...

Nazlı Sabancı da eşi Hacı Sabancı'yla birlikte İtalya'daki aynı düğünde boy gösterdi...

Müstakbel eltiler Nazlı Sabancı ile Hande Erçel, düğün ve düğün öncesi prova yemeği boyunca yalnızca bir karede bir araya geldi. İkilinin yan yana olmaması da soğukluk iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Müstakbel eltiler Nazlı Sabancı ile Hande Erçel, düğün ve düğün öncesi prova yemeği boyunca yalnızca bir karede bir araya geldi. İkilinin yan yana olmaması da soğukluk iddialarını yeniden gündeme getirdi.

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