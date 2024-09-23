Metin Arolat'ın Ölümü Ardından "Yas Tut" Tepkisi Alan Demet Akalın'dan Vasiyet Çıkışı Geldi!
Metin Arolat'ın Ölümü Ardından "Yas Tut" Tepkisi Alan Demet Akalın'dan Vasiyet Çıkışı Geldi!
Geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Metin Arolat önceki gün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşlarına boğulan isimler arasında yer alan Demet Akalın'a 'yas tut' tepkisi gelince olanlar oldu. Ünlü şarkıcı aldığı eleştiri sonrası 'vasiyet' diyerek sert çıktı.
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Müzik dünyasının en güler yüzlü ve sevilen isimlerinden biri olan Metin Arolat, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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Ölümüyle sayısız kişiyi yasa boğan ünlü sanatçı, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye katılan ünlü isimlerden bir tanesi de Demet Akalın oldu. Daha önce Arolat'la birçok iş yapan, aynı zamanda yakın arkadaşı olan Akalın gazetecilerle de konuştu.
"Anlamıyorum yani biz sanatçılarda da herhalde bir geri zekalılık mı var nedir yani? O kadar lüzumsuz şey yazıyoruz isteğe yazsana oraya hemşire, doktor..." diyen ünlü şarkıcı, "ölüm diyeti" hakkında da şunları söyledi:
Cenazedeki konuşmaları ve tavırlarıyla dikkat çeken Demet Akalın sosyal medya üzerinden bir kullanıcıdan "yas tut" eleştirisi alınca kendisini tutamadı.
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Demo "Biri yazmış yas tut!! Adamın zaten vasiyeti hayat devam etsin sakın yas tutmak yok... Kendi anneciği bile gittiğinde sahneye çıktı...İnsanların acılarıyla baş etme yöntemlerine, hayatlarına saygı duyun" diyerek sert çıktı.
"Duymuyorsanız da duyar kasmayın... Gece gece hala akıl fikir yok! Tövbe yarabbi!"
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