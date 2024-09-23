Metin Arolat'ın Ölümü Ardından "Yas Tut" Tepkisi Alan Demet Akalın'dan Vasiyet Çıkışı Geldi!

'Valla yemin ediyorum valla onla alakalı mı diye sordum ama o hep diyetteydi. Hep biz konuşurduk.

Belki diyorum hastaneye yetişse orada bir şey müdahale edilse... Belki evde yalnız uykusunda ölecekti bilemezsin orası Allah'ın bileceği şey. İnsan yakıştıramıyor.'