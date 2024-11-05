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Cosmopolitan The List Celebration Night Etkiliğinin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Cosmopolitan The List Celebration Night Etkiliğinin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
05.11.2024 - 14:09

Geçtiğimiz akşam düzenlenen Cosmopolitan Türkiye The List Celebration Night etkinliğine birçok ünlü isim katılım gösterdi. Şıklık yarışının yaşandığı gecede kimler neler giymiş merak edildi. 

Ünlüler geçidinin yaşandığı ödül töreninin en şık ve en rüküşlerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz. Hazırsanız, işte başlıyoruz!

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1. Nükhet Duru:

1. Nükhet Duru:

2. Kalben:

2. Kalben:

3. Hatice Aslan:

3. Hatice Aslan:

4. Alper Saldıran:

4. Alper Saldıran:

5. Mehmet Aslantuğ:

5. Mehmet Aslantuğ:
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6. Sümeyye Boyacı:

6. Sümeyye Boyacı:

7. Aleyna Tilki:

7. Aleyna Tilki:

8. Demet Akbağ:

8. Demet Akbağ:

9. Aysu Türkoğlu:

9. Aysu Türkoğlu:

10. Serpil Berkan:

10. Serpil Berkan:
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11. Dilek Oransal - Ali Tufan Koç:

11. Dilek Oransal - Ali Tufan Koç:

12. Tuğrul Eryılmaz:

12. Tuğrul Eryılmaz:

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