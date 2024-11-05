Cosmopolitan The List Celebration Night Etkiliğinin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
Cosmopolitan The List Celebration Night Etkiliğinin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
Geçtiğimiz akşam düzenlenen Cosmopolitan Türkiye The List Celebration Night etkinliğine birçok ünlü isim katılım gösterdi. Şıklık yarışının yaşandığı gecede kimler neler giymiş merak edildi.
Ünlüler geçidinin yaşandığı ödül töreninin en şık ve en rüküşlerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz. Hazırsanız, işte başlıyoruz!
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1. Nükhet Duru:
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2. Kalben:
3. Hatice Aslan:
4. Alper Saldıran:
5. Mehmet Aslantuğ:
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6. Sümeyye Boyacı:
7. Aleyna Tilki:
8. Demet Akbağ:
9. Aysu Türkoğlu:
10. Serpil Berkan:
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11. Dilek Oransal - Ali Tufan Koç:
12. Tuğrul Eryılmaz:
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