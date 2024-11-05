Cosmopolitan The List Celebration Night Etkiliğinin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Geçtiğimiz akşam düzenlenen Cosmopolitan Türkiye The List Celebration Night etkinliğine birçok ünlü isim katılım gösterdi. Şıklık yarışının yaşandığı gecede kimler neler giymiş merak edildi.

Ünlüler geçidinin yaşandığı ödül töreninin en şık ve en rüküşlerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz. Hazırsanız, işte başlıyoruz!