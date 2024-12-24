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Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Meli Bendeli'nin Badem Göz Estetiği Sonrası Görüntüsü Şaşkına Çevirdi!

Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Meli Bendeli'nin Badem Göz Estetiği Sonrası Görüntüsü Şaşkına Çevirdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
24.12.2024 - 18:41

Çukur dizisinin 'Timsah Celil'i olarak hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, şok bir kararla cinsiyet geçiş ameliyatı olmuştu. Süreç devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulmuştu. Tarzı ve görünüşünü çok sık değiştiren Meli Bendeli'nin geçtiğimiz ay geçirdiği badem göz ve göğüs ameliyatları sonrasındaki hali ortaya çıktı!

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Çukur'da canlandırdığı 'Timsah Celil' karakteriyle hafızalarımıza kazınan başarılı oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, diziden sonra herkesi şaşırtan bir karara imza atmıştı.

Çukur'da canlandırdığı 'Timsah Celil' karakteriyle hafızalarımıza kazınan başarılı oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, diziden sonra herkesi şaşırtan bir karara imza atmıştı.

Transeksüel olduğunu açıklamasından bir süre sonra cinsiyet geçiş ameliyatı olmuş ve adını Meli Bendeli olarak değiştirdiğini duyurmuştu.

Transeksüel olduğunu açıklamasından bir süre sonra cinsiyet geçiş ameliyatı olmuş ve adını Meli Bendeli olarak değiştirdiğini duyurmuştu.

Kendisini "travesti" olarak tanımlayan Meli Bendeli adım adım değişimini paylaştığı görüntüsüyle Ankara'daki özel bir tiyatroda oyunculuğa devam ettiği biliniyor.

Kendisini "travesti" olarak tanımlayan Meli Bendeli adım adım değişimini paylaştığı görüntüsüyle Ankara'daki özel bir tiyatroda oyunculuğa devam ettiği biliniyor.

Sosyal medya hesaplarından son halini de sıkça paylaşıyor:

Vücudunda hız kız kesmeden değişilikler yaptıran Bendeli, sayısız estetik ameliyat geçirmişti. Hatta geçirmeye devam ediyor.

Vücudunda hız kız kesmeden değişilikler yaptıran Bendeli, sayısız estetik ameliyat geçirmişti. Hatta geçirmeye devam ediyor.

'@estetiktrendleri' adlı bir sayfa Meli Bendeli'nin geçtiğimiz ay geçirdiği badem göz ve göğüs ameliyatları sonrasındaki hallerini paylaştı.

'@estetiktrendleri' adlı bir sayfa Meli Bendeli'nin geçtiğimiz ay geçirdiği badem göz ve göğüs ameliyatları sonrasındaki hallerini paylaştı.
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Meli Bendeli'nin bu hallerini görenler yorum yapmadan da geçemedi...

Meli Bendeli'nin bu hallerini görenler yorum yapmadan da geçemedi...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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