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Yatak Pozuyla Gündem Olmuştu: Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Oyuncu Meli Bendeli’nin Son Hali Olay Yarattı

Yatak Pozuyla Gündem Olmuştu: Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Oyuncu Meli Bendeli’nin Son Hali Olay Yarattı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
24.04.2024 - 18:11

Cinsiyet geçiş ameliyatı ile bir dönem çok konuşulan Meli Bendeli, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Çukur diziyle tanınan oyuncunun son hali yine yeniden olay yarattı.

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Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah karakteriyle hafızalarımıza kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz yıllarda kendisinin transeksüel olduğunu açıklamıştı.

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah karakteriyle hafızalarımıza kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz yıllarda kendisinin transeksüel olduğunu açıklamıştı.

Cinsiyet geçiş ameliyatı olduktan sonra dikkatleri daha çok üzerine çekmiş ve adını Meli Bendeli olarak değiştirdiğini duyurmuştu.

Cinsiyet geçiş ameliyatı olduktan sonra dikkatleri daha çok üzerine çekmiş ve adını Meli Bendeli olarak değiştirdiğini duyurmuştu.

O günden bu yana geçirdiği değişimle herkesi şaşkına çeviren Meli Bendeli aktif olarak kullandığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla manşetlere taşınmaya devam ediyor.

O günden bu yana geçirdiği değişimle herkesi şaşkına çeviren Meli Bendeli aktif olarak kullandığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla manşetlere taşınmaya devam ediyor.

Yatak odasından iç çamaşırlı pozlar paylaşarak takipçilerini şaşırtan Meli Bendeli "Ah timsah vah timsahcılara, kıskanç saçaklı gızlara ve emekli dayılara..." paylaşımıyla öne çıkmıştı.

Yatak odasından iç çamaşırlı pozlar paylaşarak takipçilerini şaşırtan Meli Bendeli "Ah timsah vah timsahcılara, kıskanç saçaklı gızlara ve emekli dayılara..." paylaşımıyla öne çıkmıştı.

Geçtiğimiz aylarda 1 ayda 5 ameliyat olduğunu açıklayan trans oyuncunun bir adamla ilişki sırasındaki karesini paylaşması olay yaratmıştı.

Geçtiğimiz aylarda 1 ayda 5 ameliyat olduğunu açıklayan trans oyuncunun bir adamla ilişki sırasındaki karesini paylaşması olay yaratmıştı.
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Saç rengini değiştirip sarışın olan Meli Bendeli'nin son hali yine ve yeniden gündem oldu.

Saç rengini değiştirip sarışın olan Meli Bendeli'nin son hali yine ve yeniden gündem oldu.

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