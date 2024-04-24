5 Ayda 250 Kitap Okuyordu: Bir Anda Ortalardan Kaybolan Filozof Atakan'ın Son Hali Ortaya Çıktı
5 Ayda 250 Kitap Okuyordu: Bir Anda Ortalardan Kaybolan Filozof Atakan'ın Son Hali Ortaya Çıktı
Bir dönem herkesin konuştuğu isimlerden biri de şüphesiz Filozof Atakan'dı. Anlattıklarıyla epey dikkat çeken küçük çocuk uzun zamandır ortalarda yoktu. CharmQuell isimli bir Youtube hesabı Filozof Atakan'ın son halini ortaya çıkardı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz yıllarda hayatımıza giren Filozof Atakan'a eminim hepiniz denk gelmişsinizdir. Bilge tavırları ve açıklamaları sayesinde epey dikkat çekiyordu.
Twitter'a düşen kitapçıdaki videosunda söyledikleriyle kısa sürede fenomen hale gelen 10 yaşındaki çocuğu milyonlarca kişi izlemişti.
Atakan orada da kendisini 'Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım desem olmaz, cumhurbaşkanıyım desem olmaz.' diyerek tanımlaşmıştı.
Canlı yayınlara çıkıp alanlarında bilgili yetişkinlerle konuşan, 5 ayda 250 kitap bitiren Filozof Atakan'ın her söylediği sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
O günlerden sonra bir anda ortalıktan kaybolan Atakan Kayalar'ın şimdi nerede ve ne yaptığı da ara ara merak konusu oluyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şimdilerde 15 yaşında olan Filozof Atakan'ın son hali CharmQuell isimli bir Youtube hesabı tarafından ortaya çıkarıldı.
İşte Türkiye gazetesinden Çağla Çağlar'ın haberine göre, kapsamlı araştırmayla bulunan Filozof Atakan'ın son halleri:
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın