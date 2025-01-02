Hande Erçel Stok Bitiren Yılbaşı Ritüeline Uyup Masa Altında 12 Üzüm Yiyince Birilerini Fena Kudurttu!
Hande Erçel Stok Bitiren Yılbaşı Ritüeline Uyup Masa Altında 12 Üzüm Yiyince Birilerini Fena Kudurttu!
Attığı her adımla ayrı bir olay olan Hande Erçel 2025'i biricik sevgilisi Hakan Sabancı'yla karşıladı. Ünlü oyuncu özellikle bu yıl inanılmaz ilgi gören 12 üzüm yeme ritüelini gerçekleştiren isimlerden biri oldu. Masa altına girip her ay için bir dilek dileyen Erçel'in bu adımına kimileri adeta nefretleri kustu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Hande Erçel'i topa tutanlara sağlam had bildirdi!
Gelin kimler neler demiş bi' görelim...
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Tartışılan oyunculuğu, aşk hayatı, marka işbirlikleri derken her anıyla ayrı bir olay olan Hande Erçel magazin dünyasının en çok konuşulan ünlülerinden bir tanesi.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu geçtiğimiz gün 2024 z raporu tadında yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.
Hande Erçel yaklaşık 3 yıldır doludizgin bir aşk yaşadığı Hakan Sabancı'yla yeni yılı kutladı. Romantik kareye kısa sürede yorum yağdı tabii.
Yılbaşı kutlaması yaparken ve hazırlık anlarından oluşan karelerini de Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu sona eklediği videosuyla öne çıktı.
Erçel, İspanya kökenli bir gelenek olan masa altında 12 üzüm yeme ritüelini gerçekleştirdiği anları; "Bol kahkahalı, 12 üzümlü bol dilekli yeni yıl" notuyla paylaştı.
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Hande Erçel'in de binlerce insan gibi her ay için ayrı bir dilek dilenen ritüeli yapması birilerini fena kudurttu.
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"Daha ne istiyorsun!" linci yiyen Erçel'i yine X kullanıcıları korudu, o sırada eleştirenlere de bazı hadler bildirildi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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