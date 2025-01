Hande Erçel Stok Bitiren Yılbaşı Ritüeline Uyup Masa Altında 12 Üzüm Yiyince Birilerini Fena Kudurttu!

Attığı her adımla ayrı bir olay olan Hande Erçel 2025'i biricik sevgilisi Hakan Sabancı'yla karşıladı. Ünlü oyuncu özellikle bu yıl inanılmaz ilgi gören 12 üzüm yeme ritüelini gerçekleştiren isimlerden biri oldu. Masa altına girip her ay için bir dilek dileyen Erçel'in bu adımına kimileri adeta nefretleri kustu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Hande Erçel'i topa tutanlara sağlam had bildirdi!

Gelin kimler neler demiş bi' görelim...