4 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
4 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Babasının vefatının ardından tüm gözlerin kendisine çevrilmesine neden olan Tuğçe Tayfur'dan geçmişte yaşananlardan sonra dün ilk görüntüler geldi. Babasının vefatının ardından arkadaşlarının yaptığı paylaşımlarda ayakta zor durduğu öğrenilen Tayfur o görüntülerle manşetlere yerleşti. Gasilhane önünde ağlama krizine giren ismin feryatları da görenleri derinden etkilemişti. Gece geç saatte Tuğçe Tayfur'un arkadaşları evinin önüne yaptığı minibüslü ziyaretle Ferdi Tayfur şarkıları eşliğinde tesellide bulundular. Gelin o anlara birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gündeme geçtiğimiz aylarda Rüştü Onur Atilla ile yaşadığı kısa süreli fakat bir hayli olaylı ilişkiye düşen Nez'in adı manşetlerden eksik olmuyor. Geçtiğimiz gün, Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu iddia eden kişinin Nez'e attığı “3000-4000 dolara neler olabilir mesela Nez hanım” mesajı gündeme bomba gibi oturmuştu. Ahlaksız teklif mesajlarını ifşalayan şarkıcı tepkisini dile getirince mesajıları gönderen kişiye Ali Koç tarafından "kongre üyeliği askıya alınsın" talimatı verildiği öğrenildi.
2 Ocak akşamı vefat haberini aldığımız Ferdi Tayfur, sevenlerini yasa boğdu. 79 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçı, arabesk şarkı sektöründe bir devdi. Hastanede tedavi gördüğü süreçte de yalnız bırakmayan hayranları, vefat haberini alınca da yalnız bırakmadı. Bugünse Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlanacak.
"Kızılcık Şerbeti" dizisinde "Fatih" rolünü canlandıran oyuncu Doğukan Güngör, gerek oyunculuğu gerek özel hayatıyla sık sık manşetlerde gördüğümüz isimlerden biri. Geçtiğimiz yılbaşında "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" bölümündeki performansıyla geceye damga vuran isim performansıyla ayrı jürilerin davranışlarıyla ayrı dikkat çekmişti. Muhabirlerin O Ses Türkiye performansıyla ilgili sorularını yanıtlayan Doğukan Güngör karşılaştığı sorularla fena afalladı. "Ben hiçbir şeyi yanlış anlamadım" şeklinde soruları geçiştiren Güngör'e muhabirin sorduğu "Fatih karakteri biraz karakterinize yansımış olabilir mi?" Bir antipatikliğiniz mi var acaba?" gibi sorular duyanları neye uğradığına şaşırttı.
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur 79 yaşında hayatını kaybetti ve ardında unutulmaz şarkılarını ve gözyaşları içindeki sevenlerini bıraktı. Usta isim bugün sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlancak. AKM'de düzenlenen veda törenine katılım artarken o isimlerden biri de İbrahim Tatlıses oldu. Sanat camiasını yasa boğan haberin ardından Tatlıses de gözyaşlarını tutamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2 Ocak akşamı Ferdi Tayfur’u kaybettiğimize dair acı haberi aldık. Arabesk şarkılarıyla müzik sektöründe yer aldığı süre boyunca herkese etki eden Tayfur’u kaybetmiş olmak ülkemizi derinden sarstı. Değerli isimlerimizden Tayfur’a veda için bugün AKM’de tören düzenlendi. Tören başlamadan saatler önce hayranları alana gelerek desteklerini göstermişlerdi.
Kara para aklama suçlamasıyla 10 ay boyunca cezaevinde kalan Dilan Polat şimdilerde eski hayatına ve paylaşımlarına elinden geldiğince devam ediyor. Ailesiyle ve evindeki çalışanlarla yaptığı paylaşımlara dikkat çeken Dilan Polat zaman zaman sinirlerine hakim olamıyor. Geçtiğimiz günlerde "Size hakkımı helal etmiyorum" tweetiyle gündem olan Polat'a X halkından tepkiler çığ oldu.
Hadise'nin son zamanlarda adını manşetlerde görmediğimiz gün olmuyor desek yeridir. Yaptığı açıklamalarla, ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdiği dizisiyle ve eski defterleri kişilerin adlarını vermeden açmasıyla derken kendisi sürekli adından bahsettiriyor. Son olarak O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde sahnede Sıfır Tolerans şarkısını söylemeden önce Narin'den bahsetmesiyle gündeme gelen ve sosyal medyaya damga vuran Hadise büyük bir tepki ile baş başa kalmıştı. Açıklama yapsa da eleştirilerin önünü alamayan Hadise'nin bu hareketi X kullanıcılarının diline düştü. Emekliye yapılan zam oranından tutun da Ferdi Tayfur'un vefatına kadar her konuda ünlü isme göndermede bulunuldu. Gelin detaylara birlikte bakalım!
Uzun süredir babasıyla sorun yaşayan Tuğçe Tayfur'un hamileliği dolayısıyla cenazeye katılmayacağı söylenmişti. Cenaze törenine katılan Tuğçe Tayfur ve katılımcılar arasındaki tartışmalar kısa sürede alevlendi. Tören sırasında küfürler havada uçuştu.
Geçen aylarda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu pek çok sosyal medya fenomenine operasyon düzenlenmişti. Ünlü isimler ve fenomenler hakkında ‘yasa dışı bahis reklamı ve teşvik’ suçlamasından soruşturma başlatılırken bu kez Kerimcan Durmaz da gündeme geldi. Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz’ın Malta’daki konserinde yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptığı iddia edildi. Mynet’in özel haberine göre Durmaz’a İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis soruşturması başlatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayata veda ederek sevenlerini yasa boğdu. Bugün toprağa verilecek usta ismin anma törenine sanat camiası akın etti. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ahmet Selçuk İlkan gibi isimler Tayfur'u son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Sevenleri sanatçıya veda etmek için AKM'de buluşurken oluşan kalabalık dikkatlerden kaçmadı.
Türk popunun en bilindik isimlerinden olan Hande Yener'i ikonik hareketleri, muhteşem sesi ve sıra dışı tarzıyla oldukça yakından takip ediyoruz. Özel hayatından çok zaman zaman yaptığı açıklamalarla ve her seferinde başarıyı yakalayan şarkılarıyla adından bahsettiren Yener, Hülya Avşar'ın YouTube kanalında kariyeri ve özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak itiraflarda bulundu. 5 yıldır prodüktörlüğünü yapan isimle ilişki yaşadığını söyleyen Yener duyanları şoke etti. Gelin detaylara birlikte bakalım...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın