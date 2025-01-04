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Bir Gün Gitsen Bile Hatıran Yeter! Ferdi Tayfur Gözyaşları İçerisinde Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bir Gün Gitsen Bile Hatıran Yeter! Ferdi Tayfur Gözyaşları İçerisinde Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.01.2025 - 15:25

Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayata veda ederek sevenlerini yasa boğdu. Bugün toprağa verilecek usta ismin anma törenine sanat camiası akın etti. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ahmet Selçuk İlkan gibi isimler Tayfur'u son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Sevenleri sanatçıya veda etmek için AKM'de buluşurken oluşan kalabalık dikkatlerden kaçmadı.

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Ferdi Tayfur’u çocukları Tuğba, Funda, Timur ve Taha sanatçıyı son yolculuğuna uğurladı.

Ferdi Tayfur’un anmasında İbrahim Tatlıses gözyaşlarına hakim olamadı.

Ekrem İmamoğlu

Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul

Sinan Özen

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Halil Ergün

Orhan Gencebay

Ahmet Selçuk İlkan

Nuri Alço

Ahmet Kural, Şahin Kendirci ve Bayhan Gürhan Ferdi Tayfur’u son yolculuğuna uğurlamak için cenazenin bulunduğu salona geldi.

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Ufuk Beydemir

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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