Bir Gün Gitsen Bile Hatıran Yeter! Ferdi Tayfur Gözyaşları İçerisinde Son Yolculuğuna Uğurlandı
Bir Gün Gitsen Bile Hatıran Yeter! Ferdi Tayfur Gözyaşları İçerisinde Son Yolculuğuna Uğurlandı
Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayata veda ederek sevenlerini yasa boğdu. Bugün toprağa verilecek usta ismin anma törenine sanat camiası akın etti. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ahmet Selçuk İlkan gibi isimler Tayfur'u son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Sevenleri sanatçıya veda etmek için AKM'de buluşurken oluşan kalabalık dikkatlerden kaçmadı.
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Ferdi Tayfur’u çocukları Tuğba, Funda, Timur ve Taha sanatçıyı son yolculuğuna uğurladı.
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Ferdi Tayfur’un anmasında İbrahim Tatlıses gözyaşlarına hakim olamadı.
Ekrem İmamoğlu
Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul
Sinan Özen
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Halil Ergün
Orhan Gencebay
Ahmet Selçuk İlkan
Nuri Alço
Ahmet Kural, Şahin Kendirci ve Bayhan Gürhan Ferdi Tayfur’u son yolculuğuna uğurlamak için cenazenin bulunduğu salona geldi.
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Ufuk Beydemir
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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