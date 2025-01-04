İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kerimcan Durmaz'a Yasa Dışı Bahis Soruşturması Başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kerimcan Durmaz'a Yasa Dışı Bahis Soruşturması Başlattı
Geçen aylarda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu pek çok sosyal medya fenomenine operasyon düzenlenmişti. Ünlü isimler ve fenomenler hakkında ‘yasa dışı bahis reklamı ve teşvik’ suçlamasından soruşturma başlatılırken bu kez Kerimcan Durmaz da gündeme geldi.
Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz’ın Malta’daki konserinde yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptığı iddia edildi.
Mynet’in özel haberine göre Durmaz’a İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis soruşturması başlatıldı.
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Geçen aylarda aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin bulunduğu pek çok kişiye yasa dışı bahis soruşturması açılmıştı. İki ünlü isim ve birçok sosyal medya fenomeni operasyonlar sonucu gözaltına alınmıştı.
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Yasa dışı bahis operasyonları sürerken soruşturmalardan nasibini alan son isim ünlü fenomen Kerimcan Durmaz oldu.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın DJ olarak sahne aldığı bir konserde yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddia edildi. Söz konusu görüntüler Mynet WhatsApp İhbar Hattı'na gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kerimcan Durmaz'a soruşturma başlattı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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