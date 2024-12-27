Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: Sosyal Medya Fenomenlerinin Bulunduğu 27 Kişiye Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: Sosyal Medya Fenomenlerinin Bulunduğu 27 Kişiye Yasa Dışı Bahis Operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. 16 ilde düzenlenen ‘yasa dışı bahis ve sanal kumar’ operasyonunda aralarında 27 sosyal medya fenomeninin de bulunduğu 27 kişi yakalandı.
Yerlikaya paylaşımında, 'Aralarında Sosyal medya fenomeni olarak tabir edilen ve sosyal medya uygulamalarında yüksek takipçisi olan şüphelilerinde bulunduğu 27 kişi yakalandı' dedi.
Öte yandan yakalananlar arasında Sıfır Bir dizisinden ünlenen Burak Akyüz ve Mustafa Yılmaz'ın da bulunduğu öğrenildi.
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16 kentte yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 27 şüpheli yakalandı.
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Gözaltına alınan fenomenler şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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