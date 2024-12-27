Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: Sosyal Medya Fenomenlerinin Bulunduğu 27 Kişiye Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. 16 ilde düzenlenen ‘yasa dışı bahis ve sanal kumar’ operasyonunda aralarında 27 sosyal medya fenomeninin de bulunduğu 27 kişi yakalandı.

Yerlikaya paylaşımında, 'Aralarında Sosyal medya fenomeni olarak tabir edilen ve sosyal medya uygulamalarında yüksek takipçisi olan şüphelilerinde bulunduğu 27 kişi yakalandı' dedi.

Öte yandan yakalananlar arasında Sıfır Bir dizisinden ünlenen Burak Akyüz ve Mustafa Yılmaz'ın da bulunduğu öğrenildi.