54 Şehirde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 319 Şüpheli Gözaltına Alındı
54 Şehirde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 319 Şüpheli Gözaltına Alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 54 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen “Siberağ-12' operasyonlarında 319 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 54 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen “Siberağ-12" operasyonlarında 319 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Yasa dışı bahis huzurumuzu bozan bir tuzaktır. Hem kişilerin hayatını hem de toplumsal yapıyı zedeleyerek ekonomik, ahlaki ve sosyal problemlere yol açan yasa dışı bahisle mücadelemiz aralıksız devam ediyor" ifadesini kullandı.
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Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:
Operasyondan görüntüler...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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