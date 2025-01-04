Yasemin Tatlıses Oğluşuyla Sabahladı, Aslı Enver Uzaklara Daldı: 4 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Yasemin Tatlıses Oğluşuyla Sabahladı, Aslı Enver Uzaklara Daldı: 4 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Demet Özdemir
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Ece Seçkin
İlayda Alişan
Ezgi Mola
Hadise
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Aslı Enver
Sibel Can
Şeyma Subaşı
Yasemin Özilhan
Gamze Erçel
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Melisa Aslı Pamuk
Şevval Şahin
İlker Kaleli
Melisa Döngel
Bergüzar Korel
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Yasemin Tatlıses
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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