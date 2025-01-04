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Yasemin Tatlıses Oğluşuyla Sabahladı, Aslı Enver Uzaklara Daldı: 4 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Yasemin Tatlıses Oğluşuyla Sabahladı, Aslı Enver Uzaklara Daldı: 4 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
04.01.2025 - 23:17

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Ezgi Mola

Ezgi Mola

Hadise

Hadise
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Bergüzar Korel
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Yasemin Tatlıses

Yasemin Tatlıses

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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