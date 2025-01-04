Ankara'da Bir Belediye Otobüsünde Yaşanan Aşırı Seviyeli Tartışma: "Homo Sapiens Diye Aramızda Geziyorsun"

Ülkemizde insanlar genel olarak gergin. Bu durum, en belirgin şekilde trafikte ve toplu taşımada kendini gösteriyor. Sıklıkla karşılaştığımız tartışmalar, bu gerginliğin en belirgin örneği oluyor. Trafikteki sürücüler arasında ya da toplu taşıma araçlarında yolcular arasında yaşanan bu anlaşmazlıklar, genel huzursuzluğun bir yansıması. Hatta bazı tartışmalar oldukça tatsız olaylarla sonuçlanabiliyor.