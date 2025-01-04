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Ankara'da Bir Belediye Otobüsünde Yaşanan Aşırı Seviyeli Tartışma: "Homo Sapiens Diye Aramızda Geziyorsun"

Ankara'da Bir Belediye Otobüsünde Yaşanan Aşırı Seviyeli Tartışma: "Homo Sapiens Diye Aramızda Geziyorsun"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.01.2025 - 23:43

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Ülkemizde insanlar genel olarak gergin.  Bu durum, en belirgin şekilde trafikte ve toplu taşımada kendini gösteriyor. Sıklıkla karşılaştığımız tartışmalar, bu gerginliğin en belirgin örneği oluyor. Trafikteki sürücüler arasında ya da toplu taşıma araçlarında yolcular arasında yaşanan bu anlaşmazlıklar, genel huzursuzluğun bir yansıması. Hatta bazı tartışmalar oldukça tatsız olaylarla sonuçlanabiliyor.

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Ankara'da bir otobüste yaşanan bilim soslu tartışma izleyenleri şaşkına çevirdi.

Ankara'da bir otobüste yaşanan bilim soslu tartışma izleyenleri şaşkına çevirdi.

Karşısındakini "Homo sapiens diye aramızda geziyorsun, senin kuyruğunu pantolonundan çıkartırım." diyerek azarlayan vatandaşın o anları sosyal medyada viral oldu.

Karşısındakini "Homo sapiens diye aramızda geziyorsun, senin kuyruğunu pantolonundan çıkartırım." diyerek azarlayan vatandaşın o anları sosyal medyada viral oldu.

İşte o tartışma;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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