İlişkide Küçük Ama Etkili Hamleler: Sizi Daha da Yakınlaştıracak 10 Taktik!

Evet kulağa biraz kitap kulübü gibi gelebilir ama inanın işe yarıyor! Aynı ya da daha önce okunan bir kitabı okuyup üzerine tartışmak, üzerine konuşabileceğiniz pek çok konuyu da beraberinde getirir. Hem belki de ikiniz de yeni favori bir yazar keşfedersiniz, kim bilir?