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Evlerindeki Her Detayla Gördüklerimi Sil Tuşu Aratan Fahriye Evcen Bu Kez Feriha Topuklularıyla Dile Düştü!

Evlerindeki Her Detayla Gördüklerimi Sil Tuşu Aratan Fahriye Evcen Bu Kez Feriha Topuklularıyla Dile Düştü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
02.01.2025 - 15:33

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit özellikle son dönemlerin en çok eleştirilen çiftlerden biri! Her halleriyle gündemin göbeğine oturan ikili sık sık yeni tartışmalara konu oluyor. Geçtiğimiz günlerde göz kanatan detaylarla dolu eviyle öne çıkan Fahriye Evcen bu sefer de 'gördüklerimi sil!' tuşu aratan cinsten topuklularıyla dile düştü. 

Ünlü oyuncunun ayakkabılarına çeşitli 'Feriha' yorumları da yapıldı. Gelin birbirinden yaratıcı X kullanıcılarının goygoylarını birlikte görelim...

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Bir dönemin ev sevilen dizilerinden Çalıkuşu setinde tanışan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit aşklarını 2017 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

Bir dönemin ev sevilen dizilerinden Çalıkuşu setinde tanışan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit aşklarını 2017 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

Magazinin dilinden düşmeyen bir çift haline gelen ikili 2019 yılında ilk oğulları Karan'ı 2023'de de ikinci çocukları Kerem'ı kucaklarına almışlardı.

Magazinin dilinden düşmeyen bir çift haline gelen ikili 2019 yılında ilk oğulları Karan'ı 2023'de de ikinci çocukları Kerem'ı kucaklarına almışlardı.

Evcen ve Özçivit çifti ne yapsa gündem olan isimlerden; oğullarına yaptıkları şatafatlı doğum günlerinden tutun,

Evcen ve Özçivit çifti ne yapsa gündem olan isimlerden; oğullarına yaptıkları şatafatlı doğum günlerinden tutun,

Göz yoran ve çoğunlukla da sınıfta kalan notlar alan çift kombinlerine,

Göz yoran ve çoğunlukla da sınıfta kalan notlar alan çift kombinlerine,

Yaptıkları kafa karıştırıcı açıklamalara, reklam anlaşmalarından ve dudak uçuklatan kaşe ücretlerine kadar her detayla gündemde kendileri!

Yaptıkları kafa karıştırıcı açıklamalara, reklam anlaşmalarından ve dudak uçuklatan kaşe ücretlerine kadar her detayla gündemde kendileri!
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Belki hatırlarsınız, oyuncu çifti son olarak geçtiğimiz aylarda paylaştıkları ev dekorasyon seçimleriyle manşete taşımıştık. Fahriye Evcen'in göz yoran detaylarla bezeli paylaşımı çok konuşulmuştu.

Belki hatırlarsınız, oyuncu çifti son olarak geçtiğimiz aylarda paylaştıkları ev dekorasyon seçimleriyle manşete taşımıştık. Fahriye Evcen'in göz yoran detaylarla bezeli paylaşımı çok konuşulmuştu.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde de yılbaşı temalı paylaşımlarıyla öne çıktı. Yine evlerinde bir portre detayı görenleri şoke etti.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde de yılbaşı temalı paylaşımlarıyla öne çıktı. Yine evlerinde bir portre detayı görenleri şoke etti.

Pek çok kişi de evin tasarımında Mimar Selim'in parmağı olduğu kanaatine vardı:

Fahriye Evcen bu kez de süslü çam ağaçlarının önünde verdiği çekirdek aile pozundaki kombiniyle topa tutuldu.

Fahriye Evcen bu kez de süslü çam ağaçlarının önünde verdiği çekirdek aile pozundaki kombiniyle topa tutuldu.

Evcen'in yeşil topukluların da Adını Feriha Koydum dizisindeki 'Feriha' karakterinin ikonik ayakkabılarına benzetilmesi ayrı bir göz kanattı.

Evcen'in yeşil topukluların da Adını Feriha Koydum dizisindeki 'Feriha' karakterinin ikonik ayakkabılarına benzetilmesi ayrı bir göz kanattı.

Hadi gelin sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara da bi' bakalım...

Hadi gelin sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara da bi' bakalım...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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