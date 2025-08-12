onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tarkan'dan Pınar Tevetoğlu'na Aşk Öpücüğü: Romantik Kutlama Hepimizi İmrendirdi!

Tarkan'dan Pınar Tevetoğlu'na Aşk Öpücüğü: Romantik Kutlama Hepimizi İmrendirdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.08.2025 - 12:31

Geçtiğimiz aylarda zor günler yaşayan Tarkan’ı, biricik eşi Pınar Tevetoğlu hiç yalnız bırakmamıştı. Annesini kaybettikten sonra derin bir acı yaşayan ve kötü bir dönemden geçen Megastar, şimdilerde ailesiyle yeniden can buluyor. Son olarak geçtiğimiz saatlerde, biricik eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Paylaşımına eklediği kısa ama etkili not da kalpleri eritti. 

Gelin o paylaşıma birlikte bakalım. 🤗

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk pop müziğinin efsane ismi Tarkan, 90’ların başında müzik dünyasına attığı adımla kısa sürede “Megastar” unvanını kazandı.

Türk pop müziğinin efsane ismi Tarkan, 90’ların başında müzik dünyasına attığı adımla kısa sürede “Megastar” unvanını kazandı.

1992’de yayımlanan “Yine Sensiz” albümüyle başlayan kariyer yolculuğu, “Kıl Oldum Abi”, “Hepsi Senin Mi?”, “Şımarık”, “Dudu” ve “Kuzu Kuzu” gibi unutulmaz hitlerle büyüyerek devam etti. Bugüne kadar sayısız ödül kazanan Tarkan, sahne enerjisi, karizması ve kendine has yorumuyla Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından biri oldu.

Geçtiğimiz nisan ayında hayatının en zor günlerinden birini yaşamıştı.

Geçtiğimiz nisan ayında hayatının en zor günlerinden birini yaşamıştı.

68 yaşındaki annesi Neşe Eroğlu, 17 Nisan’da kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. O sırada Avrupa turnesinde olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a dönüp annesini son yolculuğuna uğurlamıştı. Turnesini iptal etmek yerine devam etme kararı alan sanatçı, bu tercihinin nedenini “Sizin enerjinize çok ihtiyacım var, iyi günde de kötü günde de birlikte olmalıyız” sözleriyle açıklamıştı. Sahnedeyken annesinin en sevdiği şarkıyı seslendirirken ise gözyaşlarına hakim olamamış, seyircisine de duygusal anlar yaşatmıştı.

O anlara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Yaşadığı bu ağır dönemin ardından, eşi Pınar Tevetoğlu Tarkan’ın en büyük destekçisi oldu.

Yaşadığı bu ağır dönemin ardından, eşi Pınar Tevetoğlu Tarkan’ın en büyük destekçisi oldu.

2016 yılında nikah masasına oturan çift, 2018’de kızları Liya’yı kucaklarına almıştı. Tarkan, geçtiğimiz saatlerde biricik eşinin 39. yaşını kutlamak için Instagram’dan romantik bir fotoğraf paylaştı. 

Altına da “İyi ki doğdun canım benim. Kalp atışım, vatanım… Seni seviyorum ❤️” notunu düştü. Megastar’ın bu aşk dolu jesti, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. ❤️🧿

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın