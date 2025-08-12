Tarkan'dan Pınar Tevetoğlu'na Aşk Öpücüğü: Romantik Kutlama Hepimizi İmrendirdi!
Geçtiğimiz aylarda zor günler yaşayan Tarkan’ı, biricik eşi Pınar Tevetoğlu hiç yalnız bırakmamıştı. Annesini kaybettikten sonra derin bir acı yaşayan ve kötü bir dönemden geçen Megastar, şimdilerde ailesiyle yeniden can buluyor. Son olarak geçtiğimiz saatlerde, biricik eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Paylaşımına eklediği kısa ama etkili not da kalpleri eritti.
Gelin o paylaşıma birlikte bakalım. 🤗
Türk pop müziğinin efsane ismi Tarkan, 90’ların başında müzik dünyasına attığı adımla kısa sürede “Megastar” unvanını kazandı.
Geçtiğimiz nisan ayında hayatının en zor günlerinden birini yaşamıştı.
Yaşadığı bu ağır dönemin ardından, eşi Pınar Tevetoğlu Tarkan’ın en büyük destekçisi oldu.
