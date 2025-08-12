Tarkan'dan Pınar Tevetoğlu'na Aşk Öpücüğü: Romantik Kutlama Hepimizi İmrendirdi!

68 yaşındaki annesi Neşe Eroğlu, 17 Nisan’da kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. O sırada Avrupa turnesinde olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a dönüp annesini son yolculuğuna uğurlamıştı. Turnesini iptal etmek yerine devam etme kararı alan sanatçı, bu tercihinin nedenini “Sizin enerjinize çok ihtiyacım var, iyi günde de kötü günde de birlikte olmalıyız” sözleriyle açıklamıştı. Sahnedeyken annesinin en sevdiği şarkıyı seslendirirken ise gözyaşlarına hakim olamamış, seyircisine de duygusal anlar yaşatmıştı.