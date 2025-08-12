Duvağı Bir Anlık Dalgınlıkla Halay Mendili Niyetine Sallayan Damat, Gelinden Azarı Yedi!

Kimi zaman bu anlar romantik olurken, kimi zaman da eğlenceli görüntüler davetlileri ve izleyenleri kahkahaya boğar. Sosyal medyada gündem olan son düğün videosu da tam olarak böyle bir sahneye ev sahipliği yaptı. Görüntülerde damat, eşinin duvağını eline alıp sanki halay mendiliymiş gibi sallayarak pistte coşkuyla dans ediyor.

Gelinin uyarısıyla kendine gelen damat daha sonra gülme krizine giriyor. Bu eğlenceli anlar, kısa sürede viral oldu. 😂