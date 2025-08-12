onedio
Duvağı Bir Anlık Dalgınlıkla Halay Mendili Niyetine Sallayan Damat, Gelinden Azarı Yedi!

Duvağı Bir Anlık Dalgınlıkla Halay Mendili Niyetine Sallayan Damat, Gelinden Azarı Yedi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.08.2025 - 11:43

Düğünler, kimi zaman gelin ve damadın romantik anlarından çok, eğlenceli ve unutulmaz sahneleriyle hafızalara kazınıyor. Sosyal medyada gündem olan bir düğün videosunda, damadın gelinin duvağını halay mendili gibi sallaması izleyenleri kahkahaya boğdu.

Buradan izleyebilirsiniz:

Her düğün, kendine özgü unutulmaz anlarla dolu olur.

Kimi zaman bu anlar romantik olurken, kimi zaman da eğlenceli görüntüler davetlileri ve izleyenleri kahkahaya boğar. Sosyal medyada gündem olan son düğün videosu da tam olarak böyle bir sahneye ev sahipliği yaptı. Görüntülerde damat, eşinin duvağını eline alıp sanki halay mendiliymiş gibi sallayarak pistte coşkuyla dans ediyor.

Gelinin uyarısıyla kendine gelen damat daha sonra gülme krizine giriyor. Bu eğlenceli anlar, kısa sürede viral oldu. 😂

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
