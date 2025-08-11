9-10-11 Ağustos'a Damga Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
Spotify’daki “bot yükleme ve rüşvet” iddiaları müzik dünyasını karıştırdı.
Diva'dan sahnede küfür!
Yazın en sürpriz aşkı Bodrum’dan çıktı!
Balıkesir’deki 6.1’lik deprem sonrası enkaz altından kurtarılan bir kişinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Hande Yener, sahte diploma skandalına konserinde esprili göndermede bulundu:
Ortalık iyice karıştı!
Berdan Mardini ve Dilara Talay’ın evliliğinde kriz iddiaları gündemde!
Norm Ender, Balıkesir’deki 6.1’lik depremin ardından yaşanan can kaybı sonrası tedbirsizliklere sert tepki gösterdi.
Derya Pınar Ak, Instagram’da paylaştığı fotoğraflarda Photoshop’la boyunu uzatınca sosyal medya karıştı.
Oktay Kaynarca, Bodrum’da genç sevgilisiyle tatil yaparken objektiflere takıldı.
Londra’da sakin bir hayat sürdüğü bilinen Aysun Kayacı, yıllar sonra Bodrum’da objektiflere takıldı.
Ajda Pekkan, imza platin sarı saçlarından vazgeçip kumral tonlara geçti.
Mehmet Dinçerler, Marmaris’te bir gece kulübünde eski eşi Hadise’nin “Sıfır Tolerans” şarkısıyla eğlenirken görüntülendi.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
