9-10-11 Ağustos'a Damga Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.08.2025 - 23:01

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

Spotify’daki “bot yükleme ve rüşvet” iddiaları müzik dünyasını karıştırdı.

Aydilge’nin sert sözlerinin ardından Tan Taşçı da tepki göstererek “Abuk subuk müziklerin sebebi bu” dedi.

Diva'dan sahnede küfür!

Bülent Ersoy, Antalya konserinde sahnede söylediği sert sözler ve sonrası playback yapan sanatçılara sert çıkışıyla gündem oldu. Seyirciler, o anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Yazın en sürpriz aşkı Bodrum’dan çıktı!

Hasan Can Kaya, sevgilisiyle romantik anlar yaşarken objektiflere takıldı. Exxen’e veda eden ünlü komedyen, tatilde neşeli halleriyle dikkat çekti.

Balıkesir’deki 6.1’lik deprem sonrası enkaz altından kurtarılan bir kişinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Oğuzhan Uğur, tedbirsizliklere sert tepki gösterdi.

Hande Yener, sahte diploma skandalına konserinde esprili göndermede bulundu:

Üniversite bitirmedim ama isterdim, orijinal diploma istiyorum. Herkes lise terk çıktı.”

Ortalık iyice karıştı!

Yıldız Çağrı Atiksoy’un yakaladığı iddia edilen mesajlar sonrası Gülsim Ali’nin eski sevgilisi Durul Bazan’dan imalı paylaşım geldi.

Berdan Mardini ve Dilara Talay’ın evliliğinde kriz iddiaları gündemde!

Sosyal medyadaki hareketler, takipten çıkmalar ve soyadı değişikliği ayrılık söylentilerini iyice alevlendirdi.

Norm Ender, Balıkesir’deki 6.1’lik depremin ardından yaşanan can kaybı sonrası tedbirsizliklere sert tepki gösterdi.

“Nuh” örneğiyle takipçilerine seslendi.

Derya Pınar Ak, Instagram’da paylaştığı fotoğraflarda Photoshop’la boyunu uzatınca sosyal medya karıştı.

Oyuncunun shopla 2 metreye yaklaşan pozu, kullanıcıların diline fena düştü.

Oktay Kaynarca, Bodrum’da genç sevgilisiyle tatil yaparken objektiflere takıldı.

Samimi halleri ve yakınlığıyla dikkat çeken ikili, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Londra’da sakin bir hayat sürdüğü bilinen Aysun Kayacı, yıllar sonra Bodrum’da objektiflere takıldı.

Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan ünlü isim, tatildeki haliyle merak uyandırdı.

Ajda Pekkan, imza platin sarı saçlarından vazgeçip kumral tonlara geçti.

Estetik işlemler sonrası değişen yüzü ve yeni imajı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Mehmet Dinçerler, Marmaris’te bir gece kulübünde eski eşi Hadise’nin “Sıfır Tolerans” şarkısıyla eğlenirken görüntülendi.

O anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

