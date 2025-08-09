onedio
Londra'ya Taşınmıştı: Bir Süredir Gözlerden Uzak Yaşayan Aysun Kayacı Yıllar Sonra İlk Kez Görüntülendi!

Ecem Dalgıçoğlu
09.08.2025 - 21:49

Bir dönem magazin gündeminden uzaklaşan ve Londra’da daha sakin bir hayat süren ünlü model ve oyuncu Aysun Kayacı, uzun aradan sonra Bodrum’da objektiflere yakalandı.

Gazeteci Hakan Kanburoğlu'nun paylaşımına göre, bir süredir göz önünde olmayan ismin son hali tatilde ortaya çıktı.

Henüz 15 yaşındayken fuar standlarında mankenlik yaparak kariyerine adım atan ardından da oyunculuğuyla adından bahsettiren Aysun Kayacı bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

2000'li yılların başında oyunculuğa adım atan Kayacı, 'Zehirli Çiçek' dizisinde Ayşin karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından 'Doktorlar' dizisinde Kader Denizhan rolüyle tanınan isim, 2006 yapımı 'Kısık Ateşte 15 Dakika' filmiyle oyunculuk kariyerine adım atmıştı.

Ayrıca 'Çat Kapı', 'Cuma'ya Kalsa' ve 'Artı 18' gibi projelerde de yer alan isim uzun süre gündemden düşmemişti.

"Haydi gel bizimle ol" programında "Dağdaki çobanla benim oyum bir mi?" çıkışında bulunan ardından da derin bir sessizliğe gömülen isim zaman zaman merak konusu oluyor.

Bu sözleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan isim ve medyada uzun süre tartışılan isim özür dilemiş ,2021 yılında Kayacı 2008 yılında söylediği ifadeye ilişkin 'Yeter artık, düşsünler yakamdan. O sözü söylediğimde 20 yaşındaydım. Söylediğim anda da pişman oldum' şeklinde konuşmuştu.

  2012 yılında yatırım danışmanı Efe Kapancı ile evlenip Londra'ya gidince tümden ortalıktan kaybolmuştu.

Bir süre sonra Türkiye'de görüntülenen ismin çok geçmeden gelinlikle çekildiği iddia edilen görüntüleri ortaya çıksa da bu kişinin bir başkası olduğu ortaya çıkmıştı.

Gazeteci Hakan Kanburoğlu'nun paylaşımına göre, zaman zaman Türkiye'ye geldiği ve Bodrum'da tatil yaptığı söylenen Aysun Kayacı uzun süre sonra kameralara yakalandı.

Maya adında bir kızı bulunan eski mankenin ailesiyle tatil yaptığı söylenirken, Kayacı'nın magazin kameralarından uzak durduğu fark edilmiş.

Hakan Kanburoğlu'nun paylaşımına göre, aynı zamanda Kayacı'nın hava kararana kadar gözlüklerini çıkarmadığı öğrenildi.

