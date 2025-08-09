Londra'ya Taşınmıştı: Bir Süredir Gözlerden Uzak Yaşayan Aysun Kayacı Yıllar Sonra İlk Kez Görüntülendi!
Henüz 15 yaşındayken fuar standlarında mankenlik yaparak kariyerine adım atan ardından da oyunculuğuyla adından bahsettiren Aysun Kayacı bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
"Haydi gel bizimle ol" programında "Dağdaki çobanla benim oyum bir mi?" çıkışında bulunan ardından da derin bir sessizliğe gömülen isim zaman zaman merak konusu oluyor.
Gazeteci Hakan Kanburoğlu'nun paylaşımına göre, zaman zaman Türkiye'ye geldiği ve Bodrum'da tatil yaptığı söylenen Aysun Kayacı uzun süre sonra kameralara yakalandı.
