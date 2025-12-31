Seni İçten İçe Çürüten O Duygu Ne?
Birçok insanın kendini sorgulamakta olduğu, içten içe çürüten o duygu ne acaba? Kendinizi bir an durup düşünmeye aldığınızda, içten içe sizi kemiren o duyguyu hissettiğinizi fark ediyor musunuz? Belki de bu duygu, bazen fark edilmeden sinsi bir şekilde hayatınıza sızıyor ve siz farkında olmadan sizi içten içe tüketiyor. Bu duyguyu belirledikten sonra, bu duyguyu kontrol altına almanın yollarını bulmaya çalışın. Unutmayın, duygularınızı kontrol altına almak, hayatınızı kontrol altına almanın ilk adımıdır.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Uzun zamandır görmediğin bir arkadaşınla karşılaştın ama sana soğuk davrandı. İlk düşüncen ne olur?
4. Gece yatağa yattığında zihnini en çok ne meşgul eder?
5. Bir projede veya işte başarısız olduğunda tepkin hangisi olur?
6. Birisi sana içten bir iltifat ettiğinde ne yaparsın?
7. Hayatını bir hava durumuyla tanımlasan hangisi olurdu?
8. Son olarak çocukluğuna dair en net hissettiğin duygu hangisi?
Suçluluk
Kıyaslama
Umutsuzluk
Öfke
