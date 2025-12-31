Seni İçten İçe Çürüten O Duygu Ne?

Seni içten içe çürüten duygu, geçmişin gölgeleri ve kendine duyduğun amansız eleştiri. Zihninde durmadan yankılanan o ses, en küçük hatanı bile büyütüp önüne koyuyor; sanki iyi yaptıkların hiç olmamış gibi. En büyük yargıcın aynadaki kendinsin ve bu yargıç çoğu zaman merhameti unutuyor. Hatalarına o kadar odaklanmışsın ki, bugünün sessiz güzelliklerini, küçük başarılarını ve yol boyunca kazandığın gücü fark edemiyorsun. Oysa geçmiş, yalnızca dersler taşıyan bir hatıralar bütünü; seni tanımlayan tek şey değil. Kendinle kurduğun dil sertleştikçe, kalbin daralıyor. Başkalarına anlayışla yaklaştığın anlarda bile, sıra kendine geldiğinde ölçüyü kaçırıyorsun. Halbuki düşmek de yolun bir parçası, yanılmak da. Kendine bir yabancıya gösterdiğin şefkati göstermeyi öğrenmelisin: durup dinlemeyi, anlamayı ve affetmeyi. Her gün kusursuz olmak zorunda değilsin; her gün biraz daha gerçek olmak yeter. Aynaya baktığında bir yargıç değil, yol arkadaşı görmeyi dene. Çünkü iyileşme, kendini hırpalamayı bıraktığın anda başlar.