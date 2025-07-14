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İhanet İtirafıyla Şaşırtmıştı: Bestemsu Özdemir Yeni Aşkıyla İlk Kareyi Paylaştı!

İhanet İtirafıyla Şaşırtmıştı: Bestemsu Özdemir Yeni Aşkıyla İlk Kareyi Paylaştı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.07.2025 - 14:53

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen Bestemsu Özdemir, gönlünü eski profesyonel basketbolcu Ersin Görkem’e kaptırdı. Ünlü oyuncu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle ilk karelerini de sonunda sosyal medyada paylaştı. 

Gelin o paylaşıma birlikte bakalım. ❤️🧿

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Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan ve pek çok projede yer alarak adından söz ettiren Bestemsu Özdemir, bu kez de aşk hayatıyla magazin manşetlerini süsledi.

Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan ve pek çok projede yer alarak adından söz ettiren Bestemsu Özdemir, bu kez de aşk hayatıyla magazin manşetlerini süsledi.

Özdemir’in bir süre önce Burak Deniz’le yaşadığı ilişki sessiz sedasız bitmişti. Ayrılık sonrası 'Markete girdiğimiz zaman çok aç olduğumuz anlarda her şeyi almak isteriz ama tok olduğumuzda ihtiyacımız kadar alırız. Biraz ona benzetiyorum ben, bazen duygusal olarak aç hissediyoruz ve elemeyi doğru yapamıyoruz. Çok da konuşmaya gerek yok bence. Gerildim, o ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok. Herkes kendi yolunda güzel güzel devam ediyor. Ben söylemek istemezdim ama saygı çerçevesinde çok güzel şekilde yolları ayırdık. Hayat bazen ayrı yollar çizebiliyor insanlara' sözleriyle herkesi şaşırtmıştı.

Geçtğimiz haftalarda da Saba Tümer’in programına konuk olmuş ve yıllar sonra ilk kez ihanete uğradığını itiraf etmişti.

Geçtğimiz haftalarda da Saba Tümer’in programına konuk olmuş ve yıllar sonra ilk kez ihanete uğradığını itiraf etmişti.

'Tanıdığım da biri çıktı. Yeni tanıştığımız ikimizin de. Bir senedir falan tanıdığımız biri. Benden hemen önce o tanışmıştı. Sonra ben tanışmıştım bir iş vasıtasıyla. Sonra o çıktı kızımız. O gün bitti benim için o konu işte.' diyerek merak uyandırmıştı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Özdemir’in kalbini bir süre önce eski basketbolcu Ersin Görkem’e kaptırdığını da öğrenmiştik.

Özdemir’in kalbini bir süre önce eski basketbolcu Ersin Görkem’e kaptırdığını da öğrenmiştik.

Ünlü oyuncu, ilişkisiyle ilgili samimi açıklamalarda da bulunmayı ihmal etmemişti. Bir arkadaş vasıtasıyla tanıştıklarını dile getiren Özdemir, “Tesadüf bir tanışma oldu. Biz de ‘Kaderde bu varmış’ dedik” diyerek aşklarının başlangıç hikayesini de paylaşmıştı.

Ancak sosyal medyada henüz çiftin birlikte bir paylaşımını görmemişti. Taa ki geçtiğimiz saatlere kadar...

Sosyal medyada aktif kullanan Bestemsu Özdemir, yeni sevgilisiyle olan karelerini Instagram’da ilk kez yayınlayarak aşkını ilan etmiş oldu.

Sosyal medyada aktif kullanan Bestemsu Özdemir, yeni sevgilisiyle olan karelerini Instagram’da ilk kez yayınlayarak aşkını ilan etmiş oldu.

Romantik paylaşım kısa sürede gündem oldu. Aşkta bir dönem şanssızlıklar yaşayan güzel oyuncuyu, yeni ilişkisinde oldukça mutlu gördük. Bize de mutluluklar dilemek düşer. ❤️🧿

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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