İhanet İtirafıyla Şaşırtmıştı: Bestemsu Özdemir Yeni Aşkıyla İlk Kareyi Paylaştı!
Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen Bestemsu Özdemir, gönlünü eski profesyonel basketbolcu Ersin Görkem’e kaptırdı. Ünlü oyuncu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle ilk karelerini de sonunda sosyal medyada paylaştı.
Gelin o paylaşıma birlikte bakalım. ❤️🧿
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Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan ve pek çok projede yer alarak adından söz ettiren Bestemsu Özdemir, bu kez de aşk hayatıyla magazin manşetlerini süsledi.
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Geçtğimiz haftalarda da Saba Tümer’in programına konuk olmuş ve yıllar sonra ilk kez ihanete uğradığını itiraf etmişti.
Özdemir’in kalbini bir süre önce eski basketbolcu Ersin Görkem’e kaptırdığını da öğrenmiştik.
Sosyal medyada aktif kullanan Bestemsu Özdemir, yeni sevgilisiyle olan karelerini Instagram’da ilk kez yayınlayarak aşkını ilan etmiş oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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