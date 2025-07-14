İhanet İtirafıyla Şaşırtmıştı: Bestemsu Özdemir Yeni Aşkıyla İlk Kareyi Paylaştı!

Ünlü oyuncu, ilişkisiyle ilgili samimi açıklamalarda da bulunmayı ihmal etmemişti. Bir arkadaş vasıtasıyla tanıştıklarını dile getiren Özdemir, “Tesadüf bir tanışma oldu. Biz de ‘Kaderde bu varmış’ dedik” diyerek aşklarının başlangıç hikayesini de paylaşmıştı.

Ancak sosyal medyada henüz çiftin birlikte bir paylaşımını görmemişti. Taa ki geçtiğimiz saatlere kadar...