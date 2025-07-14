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Türkiye Plajlarına Yıldız Yağdı: Emma Corrin, Bodrum'da, Prenses Diana'nın Yeğenleri Fethiye'de!

Türkiye Plajlarına Yıldız Yağdı: Emma Corrin, Bodrum'da, Prenses Diana'nın Yeğenleri Fethiye'de!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.07.2025 - 12:24

Dünyaca ünlü isimler tatil için her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’yi tercih etti! Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; ‘The Crown’da canlandırdığı Galler Prensesi Diana rolüyle adını duyuran Emma Corrin ve sevgilisi Bodrum Türkbükü’nde tatilin tadını çıkarıyor. Diana’nın yeğenleri Amelia ve Eliza Spencer ise Fethiye’de ailece keyif yapıyor. Tatil cenneti Türkiye, bu yaz da hem yerli hem yabancı ünlülerin uğrak noktası oldu. 

Gelin detaylara birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.haberturk.com/emma-corrin...
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Dünyaca ünlü isimler her yıl olduğu gibi bu yaz da Türkiye’yi tercih etti!

Dünyaca ünlü isimler her yıl olduğu gibi bu yaz da Türkiye’yi tercih etti!

Ege ve Akdeniz kıyıları yine dünyaca ünlü yıldızların gözdesi oldu. Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi yerler hem Türk hem de yabancı ünlülerin adeta akınına uğruyor. Tatil deyince akla ilk gelen destinasyonlardan biri olan Bodrum, bu kez de ünlü oyuncu Emma Corrin’i ağırlıyor.

‘The Crown’ dizisinde Galler Prensesi Diana’ya hayat vererek adını geniş kitlelere duyuran Emma Corrin, sevgilisiyle birlikte Bodrum Türkbükü’nde objektiflere yakalandı. Türkbükü’nün gözde plajlarından birinde tüm gün denizin ve güneşin keyfini çıkaran çift, aşk dolu halleriyle dikkat çekti.

Şezlonga uzanıp birbirlerine sıkı sıkı sarılan aşıklar, bir ara romantik öpücükler eşliğinde samimi anlar yaşadı.

Şezlonga uzanıp birbirlerine sıkı sıkı sarılan aşıklar, bir ara romantik öpücükler eşliğinde samimi anlar yaşadı.

Etraftaki meraklı bakışlara aldırış etmeden tatilin keyfini çıkaran Corrin ve sevgilisi, Bodrum’da aşka geldi desek yeridir!

Sadece Emma Corrin değil, Galler Prensesi Lady Diana’nın aile üyeleri de Türkiye’de!

Diana’nın güzellikleriyle magazin basınının radarından düşmeyen yeğenleri Amelia Spencer ile Eliza Spencer da rotayı Fethiye’ye çevirdi.

Diana’nın güzellikleriyle magazin basınının radarından düşmeyen yeğenleri Amelia Spencer ile Eliza Spencer da rotayı Fethiye’ye çevirdi.

Amelia Spencer, eşi Greg Mallet ile Bedri Rahmi Koyu’nda denize girerek serin suların tadını çıkardı. Gün boyu güneşlenen çift, gün batımında iskelede romantik bir öpücükle anı taçlandırdı.

Amelia Spencer, Türkiye tatilinden öylesine memnun kaldı ki duygularını “Hiç bu kadar şımarık ve bu kadar güzel bir yer yaşamamıştık” diyerek dile getirdi.

Amelia Spencer, Türkiye tatilinden öylesine memnun kaldı ki duygularını “Hiç bu kadar şımarık ve bu kadar güzel bir yer yaşamamıştık” diyerek dile getirdi.

Haksız da sayılmaz, zira Fethiye’nin mavisi, gün batımı ve eşsiz koyları insanı adeta büyülüyor.

Kısacası bu yaz Bodrum da, Fethiye de epey ünlü ağırladı. Dünyaca ünlü isimler Türkiye sahillerinde muhteşem doğamızın tadını çıkarıyor. Ne diyelim, yaz daha yeni başladı. Bakalım sırada kimler var? Biz buradayız, takipteyiz!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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