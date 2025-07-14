Türkiye Plajlarına Yıldız Yağdı: Emma Corrin, Bodrum'da, Prenses Diana'nın Yeğenleri Fethiye'de!

Dünyaca ünlü isimler tatil için her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’yi tercih etti! Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; ‘The Crown’da canlandırdığı Galler Prensesi Diana rolüyle adını duyuran Emma Corrin ve sevgilisi Bodrum Türkbükü’nde tatilin tadını çıkarıyor. Diana’nın yeğenleri Amelia ve Eliza Spencer ise Fethiye’de ailece keyif yapıyor. Tatil cenneti Türkiye, bu yaz da hem yerli hem yabancı ünlülerin uğrak noktası oldu.

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