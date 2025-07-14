Türkiye Plajlarına Yıldız Yağdı: Emma Corrin, Bodrum'da, Prenses Diana'nın Yeğenleri Fethiye'de!
Kaynak: https://www.haberturk.com/emma-corrin...
Dünyaca ünlü isimler tatil için her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’yi tercih etti! Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; ‘The Crown’da canlandırdığı Galler Prensesi Diana rolüyle adını duyuran Emma Corrin ve sevgilisi Bodrum Türkbükü’nde tatilin tadını çıkarıyor. Diana’nın yeğenleri Amelia ve Eliza Spencer ise Fethiye’de ailece keyif yapıyor. Tatil cenneti Türkiye, bu yaz da hem yerli hem yabancı ünlülerin uğrak noktası oldu.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Dünyaca ünlü isimler her yıl olduğu gibi bu yaz da Türkiye’yi tercih etti!
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Şezlonga uzanıp birbirlerine sıkı sıkı sarılan aşıklar, bir ara romantik öpücükler eşliğinde samimi anlar yaşadı.
Diana’nın güzellikleriyle magazin basınının radarından düşmeyen yeğenleri Amelia Spencer ile Eliza Spencer da rotayı Fethiye’ye çevirdi.
Amelia Spencer, Türkiye tatilinden öylesine memnun kaldı ki duygularını “Hiç bu kadar şımarık ve bu kadar güzel bir yer yaşamamıştık” diyerek dile getirdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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