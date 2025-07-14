Fena Taktı: Hadise’nin Olay Yaratan Sandalye Dansına Dilan Polat'tan İlginç Çıkış!

Ünlü şarkıcı müzik dünyasına ilk adımını 2005 yılında attı. Belçika’da doğup büyüyen sanatçı, genç yaşta katıldığı “Popstar” tarzı yarışmalarla adını duyurmayı başarmıştı. Türkiye’de ise asıl çıkışını “Stir Me Up” şarkısıyla yaptı ve o günden sonra durdurulamaz bir yükselişe geçti. Cesur tarzı, sesi ve enerjik sahne performanslarıyla kısa sürede pop dünyasının aranan ismi oldu.

Hadise’nin adı sadece şarkılarıyla değil, sahnede yaptığı iddialı şovlarla da sık sık magazin gündeminde yer aldı. Cesur kostümleri, dans koreografileri ve enerjisiyle özellikle Harbiye ve Açıkhava konserlerinde adeta bir dünya starı edasıyla izleyicilerini büyüledi. Kimileri onu Türkiye’nin Beyoncé’si ilan ederken, bazıları ise “Abartılı” diyerek eleştirdi. Yine de Hadise her seferinde sahne şovlarıyla konuşulmayı başarıyor.