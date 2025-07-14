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Fena Taktı: Hadise’nin Olay Yaratan Sandalye Dansına Dilan Polat'tan İlginç Çıkış!

Fena Taktı: Hadise’nin Olay Yaratan Sandalye Dansına Dilan Polat'tan İlginç Çıkış!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.07.2025 - 10:16

Pop müziğin iddialı ve sahnelerin en cesur isimlerinden Hadise, şarkıları kadar sahne şovlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Son Harbiye konserinde yaptığı sandalye dansı sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Kimi izleyiciler performansı beğenirken kimileri “toplum ahlakını bozuyor” yorumları yapmıştı. Bir yorum da Dilan Polat’tan geldi. Polat, “Soyadı Polat olsaydı TT’den inmezdi. O dans falan değil, siz şanslısınız” diyerek olayın altını çizdi. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Güçlü sesi, sahne şovları, cesur kıyafetleriyle pop müziğin sevilen şarkıcılarından Hadise'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Güçlü sesi, sahne şovları, cesur kıyafetleriyle pop müziğin sevilen şarkıcılarından Hadise'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ünlü şarkıcı müzik dünyasına ilk adımını 2005 yılında attı. Belçika’da doğup büyüyen sanatçı, genç yaşta katıldığı “Popstar” tarzı yarışmalarla adını duyurmayı başarmıştı. Türkiye’de ise asıl çıkışını “Stir Me Up” şarkısıyla yaptı ve o günden sonra durdurulamaz bir yükselişe geçti. Cesur tarzı, sesi ve enerjik sahne performanslarıyla kısa sürede pop dünyasının aranan ismi oldu.

Hadise’nin adı sadece şarkılarıyla değil, sahnede yaptığı iddialı şovlarla da sık sık magazin gündeminde yer aldı. Cesur kostümleri, dans koreografileri ve enerjisiyle özellikle Harbiye ve Açıkhava konserlerinde adeta bir dünya starı edasıyla izleyicilerini büyüledi. Kimileri onu Türkiye’nin Beyoncé’si ilan ederken, bazıları ise “Abartılı” diyerek eleştirdi. Yine de Hadise her seferinde sahne şovlarıyla konuşulmayı başarıyor.

Geçtiğimiz günlerde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sahneye çıkan Hadise, siyah transparan mini elbisesi ve yaptığı sandalye dansıyla sosyal medyayı sallamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sahneye çıkan Hadise, siyah transparan mini elbisesi ve yaptığı sandalye dansıyla sosyal medyayı sallamıştı.

Kısa sürede binlerce yorum alan bu performansına kimileri övgü yağdırırken kimileri de eleştirel yaklamıştı. Bazı takipçiler Hadise’nin dünya yıldızları gibi sahne aldığını savunurken, bazıları ise “Hadise’yi artık sesinden çok danslarıyla konuşur olduk” diyerek performansı abartılı, gereksiz ve estetikten uzak bulmuştu.

Gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tüm bu yorumların arasından en dikkat çekeni ise Dilan Polat’tan geldi.

Tüm bu yorumların arasından en dikkat çekeni ise Dilan Polat’tan geldi.

Son dönemde kendi skandallarıyla gündemden düşmeyen Polat, Hadise’nin dans şovunu izleyince ilginç bir çıkış yaptı. Sosyal medyada paylaştığı videoda “Bir şey söyleyeceğim, benim dünyadan haberim yok bu arada. Şimdi kızlar gösterdi de izledim Hadise’nin dans videosunu. Niye hiç Twitter’da TT olmamış mesela? Toplum ahlakı diye bir sürü yorum yapan insanlar niye burada hiç bahsetmemiş? Halise 'Polat' olsaydı şimdi TT’den inmezdi, başka şeyler de olurdu! Çok enteresan. Bu arada o nasıl bir danstır ya? O dans falan değil bu arada. Çok rica edeceğim, toplum ahlakını bozmayalım yani. Ama merak etmeyin siz şanslısınız, size bir şey olmaz” diyerek tepki gösterdi.

Hadise ise henüz bu yorumlara yanıt vermedi ama görünen o ki sahne şovları daha uzun süre konuşulacak gibi duruyor!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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