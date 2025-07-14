Fena Taktı: Hadise’nin Olay Yaratan Sandalye Dansına Dilan Polat'tan İlginç Çıkış!
Pop müziğin iddialı ve sahnelerin en cesur isimlerinden Hadise, şarkıları kadar sahne şovlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Son Harbiye konserinde yaptığı sandalye dansı sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Kimi izleyiciler performansı beğenirken kimileri “toplum ahlakını bozuyor” yorumları yapmıştı. Bir yorum da Dilan Polat’tan geldi. Polat, “Soyadı Polat olsaydı TT’den inmezdi. O dans falan değil, siz şanslısınız” diyerek olayın altını çizdi.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Güçlü sesi, sahne şovları, cesur kıyafetleriyle pop müziğin sevilen şarkıcılarından Hadise'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Geçtiğimiz günlerde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sahneye çıkan Hadise, siyah transparan mini elbisesi ve yaptığı sandalye dansıyla sosyal medyayı sallamıştı.
Tüm bu yorumların arasından en dikkat çekeni ise Dilan Polat’tan geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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