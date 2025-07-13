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Bengü'nün Hak Edilmiş Tatilinden, Esra Bilgiç'in Özçekimine 13 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Bengü'nün Hak Edilmiş Tatilinden, Esra Bilgiç'in Özçekimine 13 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.07.2025 - 00:15

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Sinem Ünsal

Sinem Ünsal

Nilperi Şahinkaya

Nilperi Şahinkaya

Başak Dizer

Başak Dizer

Cemre Kemer

Cemre Kemer

Yasemin Sakallıoğlu

Yasemin Sakallıoğlu
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Emre Kınay

Emre Kınay

Ahsen Eroğlu

Ahsen Eroğlu

Cemal Can Canseven

Cemal Can Canseven

Mustafa Sandal

Mustafa Sandal

Bengü

Bengü
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Burcu Özberk

Burcu Özberk

Oğulcan Engin

Oğulcan Engin

Aslı Enver

Aslı Enver

Petek Dinçöz

Petek Dinçöz

Birce Akalay

Birce Akalay
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Anıl Altan

Anıl Altan

Buçe Buse Kahraman

Buçe Buse Kahraman

Esra Bilgiç

Esra Bilgiç

Ebru Şahin

Ebru Şahin
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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