Bengü'nün Hak Edilmiş Tatilinden, Esra Bilgiç'in Özçekimine 13 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Sinem Ünsal
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Nilperi Şahinkaya
Başak Dizer
Cemre Kemer
Yasemin Sakallıoğlu
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Emre Kınay
Ahsen Eroğlu
Cemal Can Canseven
Mustafa Sandal
Bengü
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Burcu Özberk
Oğulcan Engin
Aslı Enver
Petek Dinçöz
Birce Akalay
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Anıl Altan
Buçe Buse Kahraman
Esra Bilgiç
Ebru Şahin
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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