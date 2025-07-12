Hadise’den Harbiye’de Olay Yaratan Konser! Sandalye Dansı Gündemde

Pop müziğin iddialı ve özgüvenli ismi Hadise, yıllardır hem şarkıları hem de sahnedeki duruşuyla dikkatleri üzerine çeken sanatçılardan. Sadece sesiyle değil, aynı zamanda tarzı, kostümleri ve sahne şovlarıyla da konuşulan Hadise, her konserinde izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Geçtiğimiz gün Harbiye’de gerçekleştirdiği konserinde de unutulmaz anlara imza attı. Hadise’nin erotik dans şovları sosyal medyada gündem oldu. İzleyicilerden tepkiler gecikmedi.
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Hadise sektöre yön veren başarılı isimlerden.
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Sandalye dansı için 👇
Bir başka kesit 👇
Özellikle bu dans epey konuşuldu.
Son olarak 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Hemcinsimi zorbalamak istemiyorum ama o kütük bel ve düz dötle, varoş tavırlarla seksi olunmuyor. 20 yıldır taklit ettiğin Beyonce’ye bi bak allasen, hiç üçü... Devamını Gör
oncekiler de itici ama hele en sonuncusu komik mi desem sacma mi desem dans desem degil estetik yok berbat bisey yaa
ses yok, görüntü var