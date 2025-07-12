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Hadise’den Harbiye’de Olay Yaratan Konser! Sandalye Dansı Gündemde

Hadise’den Harbiye’de Olay Yaratan Konser! Sandalye Dansı Gündemde

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.07.2025 - 15:16

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Pop müziğin iddialı ve özgüvenli ismi Hadise, yıllardır hem şarkıları hem de sahnedeki duruşuyla dikkatleri üzerine çeken sanatçılardan. Sadece sesiyle değil, aynı zamanda tarzı, kostümleri ve sahne şovlarıyla da konuşulan Hadise, her konserinde izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Geçtiğimiz gün Harbiye’de gerçekleştirdiği konserinde de unutulmaz anlara imza attı. Hadise’nin erotik dans şovları sosyal medyada gündem oldu. İzleyicilerden tepkiler gecikmedi.

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Hadise sektöre yön veren başarılı isimlerden.

Hadise sektöre yön veren başarılı isimlerden.

Dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sahne alan Hadise, izleyicilere adeta görsel bir şov sundu. Konserin en çok konuşulan anı ise, siyah transparan mini elbisesiyle yaptığı sandalye dansı oldu. Dans anları sosyal medyada hızla yayıldı ve binlerce yorum aldı.

Sandalye dansı için 👇

Bir başka kesit 👇

Özellikle bu dans epey konuşuldu.

Son olarak 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Arwen

Hemcinsimi zorbalamak istemiyorum ama o kütük bel ve düz dötle, varoş tavırlarla seksi olunmuyor. 20 yıldır taklit ettiğin Beyonce’ye bi bak allasen, hiç üçü... Devamını Gör

ceren hanım

oncekiler de itici ama hele en sonuncusu komik mi desem sacma mi desem dans desem degil estetik yok berbat bisey yaa

Kerem Akın

ses yok, görüntü var