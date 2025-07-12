Hadise’den Harbiye’de Olay Yaratan Konser! Sandalye Dansı Gündemde

Pop müziğin iddialı ve özgüvenli ismi Hadise, yıllardır hem şarkıları hem de sahnedeki duruşuyla dikkatleri üzerine çeken sanatçılardan. Sadece sesiyle değil, aynı zamanda tarzı, kostümleri ve sahne şovlarıyla da konuşulan Hadise, her konserinde izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Geçtiğimiz gün Harbiye’de gerçekleştirdiği konserinde de unutulmaz anlara imza attı. Hadise’nin erotik dans şovları sosyal medyada gündem oldu. İzleyicilerden tepkiler gecikmedi.