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Yeni Fragman Yayınlandı! Wednesday 2. Sezon İçin Geri Sayım Başladı

Yeni Fragman Yayınlandı! Wednesday 2. Sezon İçin Geri Sayım Başladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.07.2025 - 13:58

Netflix’te yayınlanan Wednesday dizisi ilk sezonuyla dünya çapında yankı uyandırmıştı. Başarılı yapım kısa sürede sektörü etki altına almış; haftalar, aylar boyunca konuşulmuştu. Hal böyle olunca 2. sezon için meraklı bekleyiş başlamıştı. Hasret sona eriyor, Wednesday 2. sezonuyla Ağustos ayında seyirciyle buluşacak! Sayılı gün çabuk geçer diyelim ve gelin yeni fragmanı birlikte izleyelim!

Kaynak: Independent

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İşte fragman 👇

Jenna Ortega’nın başrolünde olduğu dizinin 2. sezonunun ilk yarısı 6 Ağustos’ta yayınlanacak.

Jenna Ortega’nın başrolünde olduğu dizinin 2. sezonunun ilk yarısı 6 Ağustos’ta yayınlanacak.

2. sezonun geriye kalan bölümleri ise 3 Eylül’de yayınlanacak. Yani dizinin bölümleri iki parça halinde izleyiciyle buluşacak. Ancak izleyiciler bu durumdan pek de memnun değil.

Bakalım bu sezonda ne gibi sürprizler yaşanacak?

Bakalım bu sezonda ne gibi sürprizler yaşanacak?

İlk sezon büyük ilgi uyandırırken 2. sezonda da aynı etkinin yaratılıp yaratılamayacağı merak konusu. 

Yapımcı ekip ise Wednesday'in bu sezon çok daha karmaşık bir yolculuğa çıkacağını ve yeni gizemlerle buluşacağını belirtti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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