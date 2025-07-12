Yeni Fragman Yayınlandı! Wednesday 2. Sezon İçin Geri Sayım Başladı
Netflix’te yayınlanan Wednesday dizisi ilk sezonuyla dünya çapında yankı uyandırmıştı. Başarılı yapım kısa sürede sektörü etki altına almış; haftalar, aylar boyunca konuşulmuştu. Hal böyle olunca 2. sezon için meraklı bekleyiş başlamıştı. Hasret sona eriyor, Wednesday 2. sezonuyla Ağustos ayında seyirciyle buluşacak! Sayılı gün çabuk geçer diyelim ve gelin yeni fragmanı birlikte izleyelim!
Kaynak: Independent
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İşte fragman 👇
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Jenna Ortega’nın başrolünde olduğu dizinin 2. sezonunun ilk yarısı 6 Ağustos’ta yayınlanacak.
Bakalım bu sezonda ne gibi sürprizler yaşanacak?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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