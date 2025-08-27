Şarkıcı Uzi ve Ebo Arasında Bot Kavgası Çıktı: Küfürler Havada Uçuştu

Müzik sektöründe uzun süredir konuşulan ‘bot basma’ iddialarının gölgesinde bu kez rap şarkıcısı Uzi ile müzik organizasyon işleri yapan Ebo arasında kavga çıktı. Orkun Işıtmak’ın programına çıkan şarkıcı Uzi, ‘bot basma’ iddiaları ile ilgili isim vermeden yorumlarda bulununca Ebo da bu yorumu kendi üzerine alarak Uzi’ye ağır sözlerle cevap verdi.

Ebo’nun Instagram’dan yaptığı canlı yayın sonrasında Uzi de arabasından bir video paylaşarak Ebo olarak bilinen İbrahim Tilaver hakkında ağır sözler kullandı.

İşte sırasıyla ikilinin birbirleri için çektiği videolar ve söyledikleri sözler: