Şarkıcı Uzi ve Ebo Arasında Bot Kavgası Çıktı: Küfürler Havada Uçuştu

Ali Can YAYCILI
27.08.2025 - 10:27 Son Güncelleme: 27.08.2025 - 10:58

Müzik sektöründe uzun süredir konuşulan ‘bot basma’ iddialarının gölgesinde bu kez rap şarkıcısı Uzi ile müzik organizasyon işleri yapan Ebo arasında kavga çıktı. Orkun Işıtmak’ın programına çıkan şarkıcı Uzi, ‘bot basma’ iddiaları ile ilgili isim vermeden yorumlarda bulununca Ebo da bu yorumu kendi üzerine alarak Uzi’ye ağır sözlerle cevap verdi. 

Ebo’nun Instagram’dan yaptığı canlı yayın sonrasında Uzi de arabasından bir video paylaşarak Ebo olarak bilinen İbrahim Tilaver hakkında ağır sözler kullandı. 

İşte sırasıyla ikilinin birbirleri için çektiği videolar ve söyledikleri sözler:

Uzi, Orkun Işıtmak'ın programında Spotify'da şarkı ve şarkıcılara 'bot basma' iddiaları hakkında isim vermeden şu açıklamaları yaptı.

Ebo olarak tanınan İbrahim Tilaver, Instagram'dan canlı yayın açarak UZI'nin sözlerine cevap verdi.

Ebo'nun canlı yayınının ardından da Uzi yeni bir video paylaşarak Ebo'ya sert küfürlerle cevap verdi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
