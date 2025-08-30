onedio
Kaynından Hoşlanmaya Başlayan Kadın, Esra Ezmeci'ye Dert Yandı

Esra Demirci
30.08.2025 - 22:03

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, takipçilerinin sorularına yanıt vermeye devam ediyor. Ezmeci bu defa kaynından hoşlanmaya başladığını fark eden bir takipçisine akıl verdi.

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, kadın-erkek ilişkileri hakkında yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor.

Beyaz TV'deki programının sezon finali yapmasıyla beraber takipçilerinin sorularına Instagram hesabından yanıt veren Ezmeci, şaşırtan bir soruyla karşı karşıya kaldı.

Kaynından hoşlandığını fark eden bir kadın, Esra Ezmeci'ye ne yapması gerektiği hakkında dert yandı. Takipçi aynı zamanda kocasından nefret etmeye başladığını da belirtti.

“Kayınımdan hoşlandığımı fark ettim ne yapmalıyım eşimden de nefret etmeye başladım 😔 ” yazan kadına Ezmeci şu ifadelerle yanıt verdi:

“Kayınınızdan uzak durun, onunla ilgili farklı hayaller kurmamaya çalışın ve kendi kardeşiniz gibi görün. Eşinizden nefret ediyorsanız önce bunun sebebini bulun ve iyileştirmeye çalışın, gerçekten bu durum hiç düzelmiyorsa boşanmanız en doğru tercih olur ama sonuçta yine de kayınınızdan uzak durun.”

