Kadrodan Çıkarılan İsimlerle Gündem Olan Teşkilat Dizisinin 6. Sezon Çekimleri Başladı!

30.08.2025 - 14:37

TRT1 ekranlarının gündemden düşmeyen dizisi Teşkilat, 5 sezondur aksiyon dolu hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitliyordu. Oyuncu kadrosu bir hayli değişen Teşkilat dizisinin 6. sezon çekimleri başladı!

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın operasyonlarını konu alan Teşkilat dizisi, hem hikayesi hem de kadrosundaki değişikliklerle gündeme gelmeye devam ediyor.

TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat, önümüzdeki dönemde 6. sezonuyla ekranlarda olacak. Geçtiğimiz sezon ise dizi, başrol oyuncusu Aybüke Pusat’ın kadrodan çıkarılmasıyla gündeme gelmişti. 

Büyük yankı uyandıran kadro değişiklikleri sonrası dizinin gidişatı merak konusu oldu.

15 Haziran 2025 Pazar günü yayınlanan 148. bölümüyle sezon finali yapan dizinin 6. sezon çekimleri başladı.

Yeni sezonda kadın başrolün kim olacağı uzun süredir merak konusuydu. Teşkilat dizisinin yeni kadın başrolü Rabia Soytürk oldu. Soytürk, dizide Hilal karakterine hayat verecek.

