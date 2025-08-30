Kadrodan Çıkarılan İsimlerle Gündem Olan Teşkilat Dizisinin 6. Sezon Çekimleri Başladı!
TRT1 ekranlarının gündemden düşmeyen dizisi Teşkilat, 5 sezondur aksiyon dolu hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitliyordu. Oyuncu kadrosu bir hayli değişen Teşkilat dizisinin 6. sezon çekimleri başladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın operasyonlarını konu alan Teşkilat dizisi, hem hikayesi hem de kadrosundaki değişikliklerle gündeme gelmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
15 Haziran 2025 Pazar günü yayınlanan 148. bölümüyle sezon finali yapan dizinin 6. sezon çekimleri başladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın