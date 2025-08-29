onedio
Haberler
TV
NOW TV'nin Merakla Beklenen Dizisi Kıskanmak'ın İlk Tanıtımı Yayınlandı

NOW TV'nin Merakla Beklenen Dizisi Kıskanmak'ın İlk Tanıtımı Yayınlandı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.08.2025 - 20:19

Şimdiden izleyicilerin gündemine oturan Kıskanmak dizisi, NOW TV ekranlarında fırtına gibi esmeye hazırlanıyor. İlk tanıtım fragmanı yayınlandığı anda sosyal medyada büyük ilgi gördü ve diziyle ilgili merak arttı. Özgü Namal’ın etkileyici performansı ve güçlü oyuncu kadrosu izleyiciyi heyecanlandırdı!

NOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kıskanmak'ın ilk tanıtımı nihayet yayınlandı ve izleyicilerde büyük bir heyecan yarattı.

NOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kıskanmak'ın ilk tanıtımı nihayet yayınlandı ve izleyicilerde büyük bir heyecan yarattı.

Ay Yapım imzasıyla hazırlanan bu dram yapımı, Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı eserinden uyarlanarak ekranlara geliyor.Dizinin yönetmenliğini Nadim Güç üstlenirken, senaryosunu Yılmaz Şahin kaleme alıyor. Başrollerinde Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan gibi güçlü oyuncuların yer aldığı dizi, oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle şimdiden dikkat çekiyor.

İlk tanıtımda, Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha'nın (Özgü Namal) hem geçmişiyle yüzleşmesi hem de hayatını geri alma çabası izleyiciyi meraklandırdı.

NOW TV ekranlarında yayınlanacak Kıskanmak'ın ilk tanıtımını şöyle bırakalım:

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
