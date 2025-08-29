NOW TV'nin Merakla Beklenen Dizisi Kıskanmak'ın İlk Tanıtımı Yayınlandı
Şimdiden izleyicilerin gündemine oturan Kıskanmak dizisi, NOW TV ekranlarında fırtına gibi esmeye hazırlanıyor. İlk tanıtım fragmanı yayınlandığı anda sosyal medyada büyük ilgi gördü ve diziyle ilgili merak arttı. Özgü Namal’ın etkileyici performansı ve güçlü oyuncu kadrosu izleyiciyi heyecanlandırdı!
NOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kıskanmak'ın ilk tanıtımı nihayet yayınlandı ve izleyicilerde büyük bir heyecan yarattı.
NOW TV ekranlarında yayınlanacak Kıskanmak'ın ilk tanıtımını şöyle bırakalım:
