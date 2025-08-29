onedio
Star TV’nin Sevilen Dizisi Sahipsizler 2. Sezon Çekimlerine Başladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.08.2025 - 19:04

Star TV ekranlarının sevilen dizisi “Sahipsizler”, geçtiğimiz sezon izleyiciyi ekran başına kilitlemişti. OGM Pictures yapımı dizinin 2. sezon çekimleri resmen başladı. Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu yapım, bu sezon da sürprizlerle dolu sahneleriyle izleyici karşısına çıkacak.

Star TV’nin izleyiciyle buluşturduğu “Sahipsizler”, geçtiğimiz sezon hem hikayesi hem de karakterleriyle büyük beğeni topladı.

Senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda ise Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Esra Ronabar, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Serpil Gül ve Sacide Taşaner gibi sevilen isimler yer alıyor.

“Sahipsizler” 2. sezonuyla çok yakında Star TV’de izleyiciyle buluşacak.

Setten gelen kareler ve oyuncuların eğlenceli anları, yeni sezonun hem drama hem de eğlence dolu olacağının ipuçlarını şimdiden veriyor. Sahipsizler 2. sezonuyla, 10 Eylül’den itibaren Star TV’de ekranlara gelecek.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
