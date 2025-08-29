Star TV’nin Sevilen Dizisi Sahipsizler 2. Sezon Çekimlerine Başladı!
Star TV ekranlarının sevilen dizisi “Sahipsizler”, geçtiğimiz sezon izleyiciyi ekran başına kilitlemişti. OGM Pictures yapımı dizinin 2. sezon çekimleri resmen başladı. Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu yapım, bu sezon da sürprizlerle dolu sahneleriyle izleyici karşısına çıkacak.
Star TV’nin izleyiciyle buluşturduğu “Sahipsizler”, geçtiğimiz sezon hem hikayesi hem de karakterleriyle büyük beğeni topladı.
“Sahipsizler” 2. sezonuyla çok yakında Star TV’de izleyiciyle buluşacak.
