Taciz İddiası Sonrası Eski Sevgilisi Manifest Mina'ya Dava Açan Anıl Daldal Tepkilere Menajeriyle Cevap Verdi
Anıl Emre Daldal’ın hakkındaki taciz iddiaları sonrası eski sevgilisi Mina Solak ve Manifest’in kurucusu Tolga Akış’a açtığı dava, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tepkilerin odağı haline gelen şarkıcının menajeri, konuyla ilgili açıklama yaparak 'toplumun daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini' vurguladı.
Taciz ifşalarının gölgesinde gündemden düşmeyen şarkıcı Anıl Emre Daldal, aşk hayatında da geçtiğimiz gün çalkantılı saatler geçirdi.
Daldal, sosyal medyada yaptığı açıklamalarda Mina Solak’ın başlangıçta yanında durduğunu ancak, şirket ve grubun kendi aleyhine hareket ettiğini ileri sürdü.
Gelen tepkiler sonrası Anıl Emre Daldal'ın menajerinin yaptığı açıklamanın tamamını da şöyle bırakalım:
