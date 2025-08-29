onedio
Tepkiler Çığ Oldu: Mehmet Ali Erbil’in Düğününde Yasemin Erbil Sorulara Cevap Vermeyince Muhabir Küfür Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
29.08.2025 - 19:50

Türk televizyonlarının efsane şovmeni Mehmet Ali Erbil, 28 Ağustos 2025’te hayatını Gülseren Ceylan ile birleştirerek altıncı evliliğini gerçekleştirdi. Yeniköy’deki evinin bahçesinde gerçekleşen sade törene, Erbil’in önceki evliliklerinden Sezin Erbil Yazgan, Ali Sadi Erbil ve Yasemin Erbil de katıldı. Düğün, sosyal medyada ve magazin gündeminde hızla konuşulmaya başlandı; özellikle Yasemin Erbil’in muhabirlere cevap vermemesi ve ardından bir muhabirin küfür etmesi, düğünün en çok tartışılan anları arasında yer aldı.

Türk televizyonlarının efsanevi şovmeni Mehmet Ali Erbil, 68 yaşında, kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile hayatını birleştirdi.

Altıncı evliliğini 28 Ağustos 2025’te gerçekleştiren Erbil, sade ama unutulmaz bir düğünle magazin gündemine damgasını vurdu.

Düğün, Yeniköy’deki Erbil’in evinin bahçesinde gerçekleşti. Sadece yakın dostların davetli olduğu törende, Erbil’in önceki evliliklerinden olan Sezin Erbil Yazgan, Ali Sadi Erbil ve Yasemin Erbil de yer aldı. Özellikle Yasemin Erbil’in gelin Gülseren Ceylan'la yakınlığı dikkat çekti.

Gelin Gülseren Ceylan, nikahın hemen ardından sosyal medya hesabında soyadını “Erbil” olarak güncelleyerek ilk hamlesini yaptı. Ünlü şovmen ise düğün sabahı TikTok’ta canlı yayın açıp takipçilerinden takı için para toplamasıyla da dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil'in 6. evliliği sırasında, oğlu Ali Sadi Erbil ve kızı Yasemin Erbil'in eve girişleri sırasında yaşananlar, magazin dünyasında geniş yankı buldu.

Yasemin Erbil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda muhabiri duymadığını söyledi.

'Arkadaşlar ben de duydum sonra videoyu izleyince. O sırada asla duymadım. Ama Akif'e yazdım hemen ve onlardan biri olmadığını söyledi. Kim bilmiyorum çok ayıp gerçekten.' ifadelerini kullanan Yasemin Erbil tepki gösterdi.

