Tepkiler Çığ Oldu: Mehmet Ali Erbil’in Düğününde Yasemin Erbil Sorulara Cevap Vermeyince Muhabir Küfür Etti!
Türk televizyonlarının efsane şovmeni Mehmet Ali Erbil, 28 Ağustos 2025’te hayatını Gülseren Ceylan ile birleştirerek altıncı evliliğini gerçekleştirdi. Yeniköy’deki evinin bahçesinde gerçekleşen sade törene, Erbil’in önceki evliliklerinden Sezin Erbil Yazgan, Ali Sadi Erbil ve Yasemin Erbil de katıldı. Düğün, sosyal medyada ve magazin gündeminde hızla konuşulmaya başlandı; özellikle Yasemin Erbil’in muhabirlere cevap vermemesi ve ardından bir muhabirin küfür etmesi, düğünün en çok tartışılan anları arasında yer aldı.
Türk televizyonlarının efsanevi şovmeni Mehmet Ali Erbil, 68 yaşında, kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile hayatını birleştirdi.
Mehmet Ali Erbil'in 6. evliliği sırasında, oğlu Ali Sadi Erbil ve kızı Yasemin Erbil'in eve girişleri sırasında yaşananlar, magazin dünyasında geniş yankı buldu.
Yasemin Erbil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda muhabiri duymadığını söyledi.
