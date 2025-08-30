onedio
Mert Yazıcıoğlu'nun Başrolü Üstlendiği Kuruluş Osman'ın Yeni Sezonunda Kadroya Bomba İsim Katıldı!

30.08.2025 - 12:26

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, 6. sezonunu 4 Haziran 2025 tarihinde 194. bölümüyle tamamlamıştı.Yeni sezon hazırlıkları hızla devam ederken başroldeki değişiklik olay olmuştu. Dizinin 7. sezonunun Ekim 2025 dolaylarında ekranlara gelmesi beklenirlen oyuncu kadrosundaki değişiklikler de gündem olamaya devam diyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak dizinin kadrosuna Komutan Vasilyus karakterini canlandıracak yakışıklı oyuncu katıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Bozdağ Film’in yapımcılığını üstlendiği Kuruluş Osman dizisi yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Orhan Bey dönemi için kolları sıvayan yapım, Mert Yazıcıoğlu, Cihan Ünal, Bennu Yıldırımlar, Barış Falay, Burak Sergen ve Mahassine Merabet gibi isimlerin ardından kadroya giriş yapan bomba bir oyuncuyla gündeme geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezon ismi hala karar aşamasında olan Kuruluş Osman'ın bu sezondaki efsane kargosuna Şükrü Özyıldız dahil oldu.

Dizinin başrol kadrosuna katılan son isim ise Şükrü Özyıldız oldu. Yakışıklı oyuncunun “Komutan Vasilyus” karakterine hayat vereceği öğrenilirken dizinin yeni kadrosundaki isimler heyecan yaratmaya devam diyor.

Ayrıca, senaryonun bazı bölümlerinde “Sultan Orhan” yerine “Kuruluş Orhan” adının geçmesi de dikkat çekiyor. Dizinin yayına hangi isimle çıkacağı şimdilik sır gibi saklanıyor.

