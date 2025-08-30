Mert Yazıcıoğlu'nun Başrolü Üstlendiği Kuruluş Osman'ın Yeni Sezonunda Kadroya Bomba İsim Katıldı!
ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, 6. sezonunu 4 Haziran 2025 tarihinde 194. bölümüyle tamamlamıştı.Yeni sezon hazırlıkları hızla devam ederken başroldeki değişiklik olay olmuştu. Dizinin 7. sezonunun Ekim 2025 dolaylarında ekranlara gelmesi beklenirlen oyuncu kadrosundaki değişiklikler de gündem olamaya devam diyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak dizinin kadrosuna Komutan Vasilyus karakterini canlandıracak yakışıklı oyuncu katıldı.
Bozdağ Film’in yapımcılığını üstlendiği Kuruluş Osman dizisi yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezon ismi hala karar aşamasında olan Kuruluş Osman'ın bu sezondaki efsane kargosuna Şükrü Özyıldız dahil oldu.
